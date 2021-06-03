Dünyada gıda fiyatları neden yükseliyor?

Mayıs ayında ortalama 127,1 puan olan FAO Gıda Fiyat Endeksi, bir önceki aya göre 4,8, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,7 artış gösterdi. Fiyatların en yüksek artış gösterdiği ürünler şeker, sebze ve tahıllar oldu.

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