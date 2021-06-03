Dünyada gıda fiyatları neden yükseliyor?
Küresel gıda fiyatları, mayısta Eylül 2011'den beri en yüksek seviyesine ulaştı. İşte gıda fiyatlarının yükselmesinin nedenleri...
Mayıs ayında ortalama 127,1 puan olan FAO Gıda Fiyat Endeksi, bir önceki aya göre 4,8, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,7 artış gösterdi. Fiyatların en yüksek artış gösterdiği ürünler şeker, sebze ve tahıllar oldu.
Tahıl fiyatları, mısır fiyatlarının öncülüğünde aylık bazda yüzde 6 arttı. Mısır fiyatları, büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üretim beklentilerindeki iyileşmeye bağlı olarak mayıs ayının sonunda gerilemeye başladı.
Buğday fiyatlarında, mayıs başındaki artışın ardından, AB ve ABD'deki mahsul koşullarının iyileşmesi ile ay sonunda sert düşüş yaşandı. Buna rağmen fiyatlar mayısta nisan ayına göre ortalama yüzde 6,8 daha yüksek gerçekleşti.
Pirinç fiyatları, mayıs ayında sabit kalırken, lojistik ve nakliye maliyetleri ticaret faaliyetinin ay boyunca düşük kalmasını sağladı.