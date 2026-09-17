Dünyada sadece Sivas'ta yetişiyor: 6 ay bozulmadan kalıyor

Gamsız, "Aşılama suretiyle veyahut da fidan olarak dışarıya götürenler oldu. Ancak başarılı sonuçlar elde edilemedi. Gürün'deki aroması ve dayanıklılığı sağlanamadı. Gürün'ün toprak yapısından veya Tohma Çayı'nın suyundan olsa gerek sadece burada yetişiyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden akademisyenler gelip elmayla ilgili bilimsel çalışma yaptı. Hazırlanan bilimsel makale uluslararası bilim dergilerinde yer aldı" dedi.