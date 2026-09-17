Dünyada sadece Sivas'ta yetişiyor: 6 ay bozulmadan kalıyor
Sivas’ın Gürün ilçesine özgü tescilli Ayvaniye elmasında hasat başladı. Kalın ve yağlı kabuğundaki doğal koruyucu tabaka sayesinde aylarca tazeliğini koruyan elma, başka bölgelerde yetiştirilmeye çalışılsa da aynı sonuç alınamadı.
Sivas’ın Gürün ilçesine özgü, bilimsel araştırmalara da konu olan tescilli Ayvaniye elmasında hasat dönemi başladı.
Dünyada yalnızca Gürün ilçe sınırlarında yetiştirilen Ayvaniye elması, kendine has özellikleriyle dikkati çekiyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi akademisyenlerinin de üzerinde bilimsel çalışma yürüttüğü elma, kokusu ve aromasının yanı sıra kalın ve yağlı koruyucu kabuğuyla öne çıkıyor.
6 ay boyunca kendini koruyor
Ayvaniye elmasının kabuğunda bulunan doğal yağ tabakası, ürünün uzun süre dayanmasını sağlıyor. Hasadın ardından yaklaşık 6 ay boyunca bozulmadan muhafaza edilebilen elma, soğuk hava koşullarına karşı dayanıklılığıyla da biliniyor.
Kış aylarında dalında uzun süre bozulmadan kalabilen Ayvaniye elması, tazeliğini koruyabilmesiyle bölgedeki diğer elma çeşitlerinden ayrılıyor.
Başka bölgelerde aynı sonuç alınamadı
Üretici Saadettin Gamsız, Ayvaniye elmasının farklı bölgelerde yetiştirilmesi için girişimlerde bulunulduğunu ancak Gürün’deki özelliklerinin başka yerlerde elde edilemediğini belirtti.
Gamsız, "Aşılama suretiyle veyahut da fidan olarak dışarıya götürenler oldu. Ancak başarılı sonuçlar elde edilemedi. Gürün'deki aroması ve dayanıklılığı sağlanamadı. Gürün'ün toprak yapısından veya Tohma Çayı'nın suyundan olsa gerek sadece burada yetişiyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden akademisyenler gelip elmayla ilgili bilimsel çalışma yaptı. Hazırlanan bilimsel makale uluslararası bilim dergilerinde yer aldı" dedi.