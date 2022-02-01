Dünyanın en değerli bankaları: Listede Türkiye’den 8 banka var

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan ‘Banking 500-Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası-2022 Araştırması’ sonuçlandı. Buna göre, Çinli ICBC 75 milyar 119 milyon dolarlık marka değeriyle bu yıl da zirvedeki yerini korudu. ICBC'yi 65 milyar 546 milyon dolarlık marka değeriyle China Construction Bank, 62 milyar 31 milyon dolarla Agricultural Bank of China, 49 milyar 553 milyon dolarla Bank of China takip etti. Listede Türkiye’den de 8 banka var.

Araştırması'nın sonuçlarına göre ilk 20 banka ve marka değerleri (milyon dolar) şöyle: