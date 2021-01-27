Dünyanın en değerli markaları belli oldu
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2021" araştırmasına göre, bu yıl itibarıyla yaklaşık 263,4 milyar dolar marka değeriyle Apple, dünyanın en değerli markası oldu.
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2021" araştırması sonuçlandı. Araştırmaya göre, 263,4 milyar dolar marka değeriyle Apple dünyanın en değerli markası oldu. Apple, 2020 araştırmasında 141 milyar dolarla üçüncü sırada yer almıştı. Sıralama tablosunun en altında yer alan markanın değeri 4 milyar doları bulurken, bu değere ulaşamadığı için Türk markaları sıralamada bu yıl da yer almadı. Araştırma sonuçlarına göre, ülkeler sıralamasında ABD açık ara önde yer aldı. Global 500 listesinde şirketlerin 204'ünü ABD'li, 75'ini Çinli, 34'ünü Japon, 33'ünü Fransız, 22'sini Alman, 19'unu ise İngiliz firmalar oluşturdu.
Dünyanın en değerli 500 markasının ilk 20'si şöyle sıralandı:
APPLE
Ülke: ABD
Endüstri: Teknoloji
Marka değeri: 263.375 milyon dolar
AMAZON
Ülke: ABD
Endüstri: Perkande
Masrka değeri: 254.188 milyon dolar
Ülke: ABD
Endüstri: Medya
Marka değeri: 191.215 milyon dolar