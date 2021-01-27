Dünyanın en değerli markaları belli oldu

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2021" araştırması sonuçlandı. Araştırmaya göre, 263,4 milyar dolar marka değeriyle Apple dünyanın en değerli markası oldu. Apple, 2020 araştırmasında 141 milyar dolarla üçüncü sırada yer almıştı. Sıralama tablosunun en altında yer alan markanın değeri 4 milyar doları bulurken, bu değere ulaşamadığı için Türk markaları sıralamada bu yıl da yer almadı. Araştırma sonuçlarına göre, ülkeler sıralamasında ABD açık ara önde yer aldı. Global 500 listesinde şirketlerin 204'ünü ABD'li, 75'ini Çinli, 34'ünü Japon, 33'ünü Fransız, 22'sini Alman, 19'unu ise İngiliz firmalar oluşturdu.

Dünyanın en değerli 500 markasının ilk 20'si şöyle sıralandı: