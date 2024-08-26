Dünyanın en zengin 5 ailesi belli oldu: İşte servetleri... Küresel ekonominin devasa aktörleri arasında yer alan bazı aileler, sahip oldukları servetlerle dünya piyasalarını yönlendiriyor. Bu aileler, enerji, perakende ve lüks tüketim gibi sektörlerde büyük etki yaratıyor. İşte 2024 yılında servetleriyle dikkat çeken dünyanın en zengin 5 ailesi...

Dünyanın en zengin aileleri, ekonomik gücün aile mirasıyla birlikteği bir tablo sunuyor. Dünyanın en zengin 5 ailesi listesinde Walton ailesi ilk sırada yer alırken onu, Nahyan ailesi takip ediyor. CNBC-e'nin haberine göre enerji, perakende ve lüks tüketim gibi sektörlerde faaliyet gösteren bu aileler, devasa servetleriyle küresel ekonomik düzenin önemli birer parçası. İşte dünyanın en zengin 5 ailesi... 1 | 6

Koch Ailesi: Amerika'nın en büyük özel şirketlerinden biri olan Koch Industries'in sahipleri olan Koch ailesi, 144 milyar dolarlık servetiyle bu listenin beşinci sırasında yer alıyor. Aile, özellikle petrol ve kimya sektöründe etkili. 2 | 6

Dumas Ailesi: Fransız moda devi Hermès’in altıncı nesil varisleri, 151 milyar dolarlık servetiyle listenin dördüncü sırasında. Lüks moda ve aksesuarlarda dünya lideri olan Hermès, Kelly çantalarıyla tanınıyor ve global çapta bir iz bırakıyor. 3 | 6