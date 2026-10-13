Dünyanın en zengin ülkesi değişti! ABD ilk 3'e giremedi

Dünyanın en zengin ülkesi hangisi?

Üç farklı ölçüte göre zirvede üç farklı ülke bulunuyor:

-Nominal GSYİH'de 103.670 dolarla İsviçre



-Satın alma gücüne göre GSYİH'de 150.689 dolarla Singapur



-Çalışma saatlerine göre düzeltilmiş GSYİH'de 114.804 dolarla Norveç



Karşılaştırma, kişi başına ekonomik üretimin tek başına ülkelerin refah düzeyini açıklamakta yeterli olmadığını gösteriyor. Ancak bu veriler doğrudan vatandaşların maaşlarını, kişisel servetlerini veya gelir dağılımını ölçmüyor. Sıralama, ekonomik üretimin farklı yöntemlerle hesaplanmasına dayanıyor.