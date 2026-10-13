Dünyanın en zengin ülkesi değişti! ABD ilk 3'e giremedi
Dünyanın en zengin ülkeleri sıralamasında ezber bozan sonuçlar ortaya çıktı. Aynı verilerle yapılan üç farklı hesaplama, zirvedeki ülkeyi tamamen değiştirdi. Üstelik çalışma saatleri hesaba katıldığında listenin dengesi bir kez daha altüst oldu. Peki, dünyanın en zengin ülkesi hangisi ve sıralamayı değiştiren ayrıntı ne?
Dünyanın en zengin ülkeleri sıralamasında yalnızca ekonomik büyüklük değil, fiyat düzeyleri ve çalışma süreleri de belirleyici oluyor.
The Economist'in 2024 tahminlerini içeren 2025 veri setine dayanan karşılaştırma, üç farklı hesaplama yönteminin ülke sıralamalarını nasıl değiştirdiğini ortaya koydu.
İlk sırada İsviçre var
Kişi başına düşen nominal Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) sıralamasında İsviçre, 103 bin 670 dolarla dünyanın en zengin ülkesi oldu.
İsviçre'yi 90 bin 674 dolarla ikinci sırada Singapur izledi.
86 bin 810 dolarla Norveç en zengin üçüncü ülke olurken bu hesaplamada ülkelerin ekonomik üretimi, yerel fiyat farklılıkları dikkate alınmadan dolar cinsinden karşılaştırıldı.
ABD ise listgede 85 bin 810 dolarla dördüncü sırada yer aldı.
Satın alma gücü hesaplanınca lider değişti
Ülkelerdeki fiyat farklılıklarını dikkate alan satın alma gücü paritesi (SGP) sıralamasında ise Singapur, 150 bin 689 dolarla ilk sıraya yükseldi.
Singapur'u 128 bin 268 dolarla Makao ve 126 bin 110 dolarla Katar takip etti.
Nominal gelirde lider olan İsviçre bu hesaplamada 93 bin 819 dolarla beşinci sıraya gerilerken ABD, 85 bin 810 dolarla yedinci sırada yer aldı.
En dikkat çekici değişimlerden biri de Guyana'da görüldü. Nominal kişi başına gelirde 38'inci sırada bulunan ülke, satın alma gücü hesaba katıldığında dokuzuncu sıraya yükseldi.
Çalışma saatleri de hesaba katılınca Norveç zirvede
Üçüncü hesaplama yönteminde satın alma gücüne göre düzeltilmiş kişi başına ekonomik üretim, küresel ortalamaya kıyasla çalışılan saatler dikkate alınarak yeniden hesaplandı. Bu yöntemde Norveç, 114 bin 804 dolarla ilk sıraya yerleşti.
Norveç'i 111 bin 369 dolarla Katar, 92 bin 288 dolarla Danimarka ve 90 bin 179 dolarla Belçika izledi.
ABD 87 bin 550 dolarla altıncı sırada yer alırken satın alma gücü sıralamasının lideri Singapur, 85 bin 552 dolarla sekizinci sıraya geriledi.
Belçika'nın 16'ncı sıradan dördüncülüğe, Fransa'nın ise 25'inci sıradan 14'üncülüğe yükselmesi dikkat çekti.
Dünyanın en zengin ülkesi hangisi?
Üç farklı ölçüte göre zirvede üç farklı ülke bulunuyor:
-Nominal GSYİH'de 103.670 dolarla İsviçre
-Satın alma gücüne göre GSYİH'de 150.689 dolarla Singapur
-Çalışma saatlerine göre düzeltilmiş GSYİH'de 114.804 dolarla Norveç
Karşılaştırma, kişi başına ekonomik üretimin tek başına ülkelerin refah düzeyini açıklamakta yeterli olmadığını gösteriyor. Ancak bu veriler doğrudan vatandaşların maaşlarını, kişisel servetlerini veya gelir dağılımını ölçmüyor. Sıralama, ekonomik üretimin farklı yöntemlerle hesaplanmasına dayanıyor.