Google Haberler

Dünyanın en zenginleri değişti: 60 milyar dolardan 682 milyar dolara!

2000 yılında Bill Gates 60 milyar dolarla dünyanın en zengin insanıydı. 2026’da ise Elon Musk 682 milyar dolarlık servetiyle zirvede. 26 yılda sadece isimler değil, servetin ölçeği de tamamen değişti. Eski listeden sadece Larry Ellison ve Warren Buffett ayakta kalabildi. Yeni dönemin kazananı ise teknoloji devleri oldu.

Giray Topçular
Dünyanın en zenginleri değişti: 60 milyar dolardan 682 milyar dolara! - Resim: 1

2000 yılında dünyanın en zengin insanı kimdi biliyor musunuz?

1 28
Dünyanın en zenginleri değişti: 60 milyar dolardan 682 milyar dolara! - Resim: 2

Bill Gates. Serveti: 60 milyar dolar.

2 28
Dünyanın en zenginleri değişti: 60 milyar dolardan 682 milyar dolara! - Resim: 3

Ama 2026’ya geldiğimizde tablo tamamen değişti. Bugün dünyanın en zengin insanı: Elon Musk. Serveti tam 682 milyar dolar.

3 28
Dünyanın en zenginleri değişti: 60 milyar dolardan 682 milyar dolara! - Resim: 4

Gelin iki dönemin listesini hızlıca karşılaştıralım. İşte 2000 yılının en zenginleri:

4 28
Dünyanın en zenginleri değişti: 60 milyar dolardan 682 milyar dolara! - Resim: 5

10-Kenneth Thomson: 16,1 milyar dolar

5 28
Dünyanın en zenginleri değişti: 60 milyar dolardan 682 milyar dolara! - Resim: 6

9-Michael Dell: 17,8 milyar dolar

6 28
Dünyanın en zenginleri değişti: 60 milyar dolardan 682 milyar dolara! - Resim: 7

8-Masayoshi Son: 19,4 milyar dolar

7 28
Dünyanın en zenginleri değişti: 60 milyar dolardan 682 milyar dolara! - Resim: 8

7-Robson Walton: 20 milyar dolar

8 28
Dünyanın en zenginleri değişti: 60 milyar dolardan 682 milyar dolara! - Resim: 9

6-Karl Albrecht: 20 milyar dolar

9 28
Dünyanın en zenginleri değişti: 60 milyar dolardan 682 milyar dolara! - Resim: 10

5-Paul Allen: 20 milyar dolar

10 28
Dünyanın en zenginleri değişti: 60 milyar dolardan 682 milyar dolara! - Resim: 11

4-Al-Waleed bin Talal: 20 milyar dolar

11 28
Dünyanın en zenginleri değişti: 60 milyar dolardan 682 milyar dolara! - Resim: 12

3-Warren Buffett: 28 milyar dolar

12 28
Dünyanın en zenginleri değişti: 60 milyar dolardan 682 milyar dolara! - Resim: 13

2-Larry Ellison: 47 milyar dolar

13 28
Dünyanın en zenginleri değişti: 60 milyar dolardan 682 milyar dolara! - Resim: 14

1-Bill Gates: 60 milyar dolar

14 28
Dünyanın en zenginleri değişti: 60 milyar dolardan 682 milyar dolara! - Resim: 15

Şimdi gelelim 2026’ya...

15 28
Dünyanın en zenginleri değişti: 60 milyar dolardan 682 milyar dolara! - Resim: 16

10-Warren Buffett: 149 milyar dolar

16 28
Dünyanın en zenginleri değişti: 60 milyar dolardan 682 milyar dolara! - Resim: 17

9-Jim Walton: 151 milyar dolar

17 28
Dünyanın en zenginleri değişti: 60 milyar dolardan 682 milyar dolara! - Resim: 18

8-Jensen Huang: 156 milyar dolar

18 28
Dünyanın en zenginleri değişti: 60 milyar dolardan 682 milyar dolara! - Resim: 19

7-Bernard Arnault: 181 milyar dolar

19 28
Dünyanın en zenginleri değişti: 60 milyar dolardan 682 milyar dolara! - Resim: 20

6-Larry Ellison: 213 milyar dolar

20 28
Dünyanın en zenginleri değişti: 60 milyar dolardan 682 milyar dolara! - Resim: 21

5-Jeff Bezos: 233 milyar dolar

21 28
Dünyanın en zenginleri değişti: 60 milyar dolardan 682 milyar dolara! - Resim: 22

4-Mark Zuckerberg: 237 milyar dolar

22 28
Dünyanın en zenginleri değişti: 60 milyar dolardan 682 milyar dolara! - Resim: 23

3-Sergey Brin: 254 milyar dolar

23 28
Dünyanın en zenginleri değişti: 60 milyar dolardan 682 milyar dolara! - Resim: 24

2-Larry Page: 274 milyar dolar

24 28
Dünyanın en zenginleri değişti: 60 milyar dolardan 682 milyar dolara! - Resim: 25

1-Elon Musk: 682 milyar dolar

25 28
Dünyanın en zenginleri değişti: 60 milyar dolardan 682 milyar dolara! - Resim: 26

Dikkat ettiniz mi? 2000 yılında listede olan isimlerden sadece iki kişi hâlâ ilk 10’da: Larry Ellison ve Warren Buffett.

26 28
Dünyanın en zenginleri değişti: 60 milyar dolardan 682 milyar dolara! - Resim: 27

Yeni listede teknoloji devleri var: Google, Amazon, Meta, Nvidia ve Tesla. Teknoloji servetin yeni merkezi.

27 28
Dünyanın en zenginleri değişti: 60 milyar dolardan 682 milyar dolara! - Resim: 28

Ve en çarpıcı fark şu: 2000’de dünyanın en zengininin serveti 60 milyar dolardı. Bugün ise 682 milyar dolar. Yani servet ölçeği bile tamamen değişti. Sizce 2035’te dünyanın en zengin insanı kim olacak?

28 28