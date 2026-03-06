Dünyanın en zenginleri değişti: 60 milyar dolardan 682 milyar dolara!
2000 yılında Bill Gates 60 milyar dolarla dünyanın en zengin insanıydı. 2026’da ise Elon Musk 682 milyar dolarlık servetiyle zirvede. 26 yılda sadece isimler değil, servetin ölçeği de tamamen değişti. Eski listeden sadece Larry Ellison ve Warren Buffett ayakta kalabildi. Yeni dönemin kazananı ise teknoloji devleri oldu.
2000 yılında dünyanın en zengin insanı kimdi biliyor musunuz?
Bill Gates. Serveti: 60 milyar dolar.
Ama 2026’ya geldiğimizde tablo tamamen değişti. Bugün dünyanın en zengin insanı: Elon Musk. Serveti tam 682 milyar dolar.
Gelin iki dönemin listesini hızlıca karşılaştıralım. İşte 2000 yılının en zenginleri:
10-Kenneth Thomson: 16,1 milyar dolar
9-Michael Dell: 17,8 milyar dolar
8-Masayoshi Son: 19,4 milyar dolar
7-Robson Walton: 20 milyar dolar
6-Karl Albrecht: 20 milyar dolar
5-Paul Allen: 20 milyar dolar
4-Al-Waleed bin Talal: 20 milyar dolar
3-Warren Buffett: 28 milyar dolar
2-Larry Ellison: 47 milyar dolar
1-Bill Gates: 60 milyar dolar
Şimdi gelelim 2026’ya...
10-Warren Buffett: 149 milyar dolar
9-Jim Walton: 151 milyar dolar
8-Jensen Huang: 156 milyar dolar
7-Bernard Arnault: 181 milyar dolar
6-Larry Ellison: 213 milyar dolar
5-Jeff Bezos: 233 milyar dolar
4-Mark Zuckerberg: 237 milyar dolar
3-Sergey Brin: 254 milyar dolar
2-Larry Page: 274 milyar dolar
1-Elon Musk: 682 milyar dolar
Dikkat ettiniz mi? 2000 yılında listede olan isimlerden sadece iki kişi hâlâ ilk 10’da: Larry Ellison ve Warren Buffett.
Yeni listede teknoloji devleri var: Google, Amazon, Meta, Nvidia ve Tesla. Teknoloji servetin yeni merkezi.
Ve en çarpıcı fark şu: 2000’de dünyanın en zengininin serveti 60 milyar dolardı. Bugün ise 682 milyar dolar. Yani servet ölçeği bile tamamen değişti. Sizce 2035’te dünyanın en zengin insanı kim olacak?