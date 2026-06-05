DUYURULDU! Memur ve memur emeklisi maaş zammı 5 aylık enflasyon farkı kaç oldu? Memur maaşına ne kadar zam gelecek?
Türkiye İstatistik Kurumu bugün enflasyon rakamlarını ilan etti. Gelen oranlar sonrası emekli ve memur emeklisi 5 aylık enflasyon farkına odaklandı. Peki, memur ve memur emeklisi maaşına ne kadar zam gelecek?
Türkiye bir kez daha TÜİK'e odaklandı. Açıklanan ÜFE ve TÜFE oranları sonrası emekli ve memura yapılacak zam oranları kesinleşmese de bir fikir oluşturdu. Herkes verileri incelerken on binler hep birlikte "Memur ve memur emekli maaşına ne kadar zam gelecek" sorusuna cevap arıyor.
Memur ve memur emeklisi maaşına ne kadar zam gelecek?
Memur ve memur emeklisi 6 aylık enflasyon farkına göre maaş zammı alacak. TÜİK mayıs ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00'da ilan etti ve bu rakamlar sonrası memur ve memur emeklisinin maaş zammı yüzde 12.40 olacak.
2026 yılının beşinci enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon mayıs ayında yüzde 1,71, yıllık olarak ise yüzde 32,61 olarak gerçekleşti.