DUYURULDU! Memur ve memur emeklisi maaş zammı 5 aylık enflasyon farkı kaç oldu? Memur maaşına ne kadar zam gelecek?

Türkiye bir kez daha TÜİK'e odaklandı. Açıklanan ÜFE ve TÜFE oranları sonrası emekli ve memura yapılacak zam oranları kesinleşmese de bir fikir oluşturdu. Herkes verileri incelerken on binler hep birlikte "Memur ve memur emekli maaşına ne kadar zam gelecek" sorusuna cevap arıyor.