e-Devlet'ten başvuru yaptı, çiftlik sahibi oldu

2023 yılında sosyal medyada Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi” duyurusunu gören Budamlı, e-Devlet üzerinden başvuru yaptı. Başvurusu kabul edilen Budamlı, aldığı 250 bin lira hibe desteğiyle 4 gebe düve satın aldı ve Yumurtalık ilçesi Deveciuşağı Mahallesi’nde kendi süt çiftliğini kurdu.