e-Devlet'ten başvuru yaptı, çiftlik sahibi oldu
Adana’da 13 yıl özel sektörde çalışan veteriner sağlık teknisyeni Davut Budamlı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Uzman Eller Projesi”nden aldığı destekle kendi süt çiftliğini kurdu.
Adana’da yaşayan 34 yaşındaki veteriner sağlık teknisyeni Davut Budamlı, 13 yıl özel sektörde çalıştıktan sonra kendi işini kurmaya karar verdi. Konya Celaleddin Karatay Tarım Meslek Lisesi mezunu Budamlı, uzun yıllar hayvancılıkla uğraşan aile geçmişinden aldığı ilhamla kendi çiftliğini kurma hayali kuruyordu.
2023 yılında sosyal medyada Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi” duyurusunu gören Budamlı, e-Devlet üzerinden başvuru yaptı. Başvurusu kabul edilen Budamlı, aldığı 250 bin lira hibe desteğiyle 4 gebe düve satın aldı ve Yumurtalık ilçesi Deveciuşağı Mahallesi’nde kendi süt çiftliğini kurdu.
Kısa sürede üretime başlayan Budamlı, iki yıl içinde büyükbaş sayısını 30’a çıkardı ve ayda ortalama 6 ton süt üretir hale geldi. Budamlı, projeye başvurduğunda umudu olmadığını belirterek, “E-Devlet’ten başvurayım dedim ama hak kazandığım söylenince çok mutlu oldum” dedi.
Yeni ahır kurarak üretimini artırmayı hedefleyen Budamlı, “Önümüzdeki yıl hayvan sayımızı 150’ye çıkarmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. “Özel sektörde çalışırken hep kendi ahırımın hayalini kuruyordum” diyen Budamlı, “Bu meslek bir aşk. Şimdi o hayali gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyorum” diye konuştu.