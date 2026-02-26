EBRD Türkiye için vites artırdı: Büyüme beklentileri yukarı çekildi
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD),, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etti. 2026 ve 2027 için daha güçlü bir tablo çizen banka, rezervlerdeki tarihi eşik, düşen risk primi ve artan yatırımcı güvenine dikkat çekti. Türkiye'nin uluslararası rezervlerinin 200 milyar doları geçmesi ve 2027 yılında büyümenin yüzde 4,5 oranına çıkması bekleniyor.
Bankanın yayımladığı Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda, Türkiye’nin reel GSYH artışının 2026’da yüzde 4, 2027’de ise yüzde 4,5 düzeyinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi. EBRD, Eylül 2025’te paylaştığı bir önceki raporunda 2026 yılı için büyüme tahminini yüzde 3,5 olarak açıklamıştı.
Açıklamada, revizyonun Türkiye’nin yürüttüğü makroekonomik dengeleme programının hem büyüme hem de dezenflasyon hedefleri açısından daha dengeli bir tablo ortaya koymasının sonucu olduğu ifade edildi.
Türkiye ekonomisinin 2024’te yüzde 3,3 oranında büyüdüğü, 2025’te ise bu oranın tahmini olarak yüzde 3,7’ye yükseldiği aktarıldı. Net ihracattaki gerilemeye karşın, canlı özel tüketim ve yatırımların ekonomik performansa katkı sunduğu vurgulandı.
2025’in ikinci yarısıyla birlikte finansal şartların istikrar kazandığı ve yatırımcı güveninde toparlanma görüldüğü kaydedildi.
Rezervler 200 milyar doların üzerinde
Raporda, toparlanmanın göstergeleri arasında Türkiye’nin brüt uluslararası rezervlerinin ilk kez 200 milyar dolar (169,8 milyar euro) eşiğini aşması da yer aldı.
Risk primi (CDS) makasının daralması ve uluslararası sermaye piyasalarına erişimde yaşanan iyileşmenin, güven ortamının güçlendiğine işaret ettiği belirtildi.
Türkiye, EBRD’nin önemli yatırım adreslerinden
EBRD’nin faaliyet gösterdiği bölgelerde ortalama büyümenin 2025’te yüzde 3,4 olacağı tahmin edilirken, bu oranın 2026’da yüzde 3,6’ya, 2027’de ise yüzde 3,7’ye çıkması bekleniyor.
2009’dan bu yana Türkiye’de büyük ölçüde özel sektöre olmak üzere 23 milyar euroyu aşan yatırım gerçekleştiren EBRD, ülkenin önde gelen kurumsal yatırımcıları arasında yer alıyor.