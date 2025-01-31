Edirne'den Kars'a, il il listelendi: İşte Türkiye'nin en çok döviz mevduatına sahip illeri!
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 2024 yılına ilişkin açıkladığı verilerde Türkiye'deki döviz mevduatının toplam mevduata oranındaki farklılıklar dikkat çekti. Verilerin sıralanması ile parasını en çok dövizde tutmayı tercih eden iller de belli oldu. İşte Türkiye'nin toplam mevduata oranla en çok dolar tutan illeri ve sahip oldukları döviz miktarları!
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 2024 yılı verileri, Türkiye’de döviz hesaplarının toplam mevduata oranında dikkat çeken farklılıkları ortaya koydu.
Verilere göre, döviz mevduatının toplam mevduata oranının en yüksek olduğu il Anadolu'da yer alıyorken. Şehirdeki toplam 49,3 milyar liralık mevduatın yüzde 48,2’sini döviz tevdiat hesapları (DTH) oluşturdu. Aynı kenti yine Anadolu'da yer alan 2 şehir takip etti.
Üç büyükşehirde döviz mevduat oranı
İstanbul, Ankara ve İzmir’de döviz mevduat oranları Türkiye geneline kıyasla daha düşük seviyelerde kaldı.
İç Anadolu ve Doğu Anadolu öne çıkıyor
CNBC-e'nin haberine göre; Türkiye genelinde döviz hesaplarının toplam mevduata oranı bölgelere göre değişiklik gösterirken, özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu illerinde dövize yönelimin yüksek olduğu dikkat çekti.