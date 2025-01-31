Edirne'den Kars'a, il il listelendi: İşte Türkiye'nin en çok döviz mevduatına sahip illeri!

Verilere göre, döviz mevduatının toplam mevduata oranının en yüksek olduğu il Anadolu'da yer alıyorken. Şehirdeki toplam 49,3 milyar liralık mevduatın yüzde 48,2’sini döviz tevdiat hesapları (DTH) oluşturdu. Aynı kenti yine Anadolu'da yer alan 2 şehir takip etti.

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