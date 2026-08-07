Ek hesap kullanımı rekor kırdı: İşte en çok borçlanan 3 şehir
Artan hayat pahalılığı ve düşen alım gücü, vatandaşın borç yükünü büyütüyor. BDDK verilerine göre ek hesap kullanımı, kredi kartı borçları ve ihtiyaç kredilerinde dikkat çeken artış yaşandı. Özellikle kredili mevduat hesaplarındaki yükseliş, geçim sıkıntısının boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bünyesindeki Fintürk tarafından yayımlanan verilere göre, 2026 yılının nisan-haziran döneminde kredili mevduat hesapları, yani kamuoyunda "ek hesap" olarak bilinen borçlanma yöntemi, yılın ilk üç ayına göre yüzde 10,4 arttı.
Toplam ek hesap borcu 918,7 milyar liraya yükselirken, yıllık artış oranı ise yüzde 52,4 olarak kaydedildi.
Borçlanmadaki artış yalnızca ek hesaplarla sınırlı kalmadı. Aynı dönemde bireysel kredi kartı borçları yüzde 8,8 artarak 3,3 trilyon liraya ulaştı.
İhtiyaç kredilerinde de yükseliş sürdü. Üç aylık dönemde yüzde 5,9 artan ihtiyaç kredilerinin toplam büyüklüğü 1 trilyon 646 milyar liraya çıktı.
Verilere göre ek hesap borçlarında yıllık artışın en yüksek olduğu il Adıyaman oldu. Onu Osmaniye ve Hatay izledi.
Kredi kartı borçlarında da Adıyaman dikkat çekerken, ihtiyaç kredilerindeki en hızlı artış Ordu'da kaydedildi.