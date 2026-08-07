Ek hesap kullanımı rekor kırdı: İşte en çok borçlanan 3 şehir

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bünyesindeki Fintürk tarafından yayımlanan verilere göre, 2026 yılının nisan-haziran döneminde kredili mevduat hesapları, yani kamuoyunda "ek hesap" olarak bilinen borçlanma yöntemi, yılın ilk üç ayına göre yüzde 10,4 arttı.