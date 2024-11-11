Ekim ayında yabancıların en çok aldığı ve sattığı 10 hisse belli oldu
Yabancı yatırımcıların ekimde en çok aldığı ve sattığı hisseler belli oldu. Yabancılar ekim ayında Borsa İstanbul'da 639 milyon 55 bin dolarlık net satış gerçekleştirdi. Yabancıların toplam işlem hacmi ekim ayında 41 milyar 789 milyon 99 bin 448 dolar ile yılın en düşük seviyesinde kaldı. Yabancılar aynı ayda 119 milyon 296 bin 493 dolar tutarında yapılandırılmış ürün ve fon alırken, 139 milyon 864 bin 106 dolar da satış yaptılar.
Yabancıların en çok aldığı 10 hisse şöyle sıralandı:
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1- Turkcell (TCELL): 25,7 milyon dolar
2- THY (THYAO): 17,5 milyon dolar
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3- Binbin (BINBN): 14,8 milyon dolar
4- Coca-Cola İçecek (CCOLA): 14,1 milyon dolar
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5- Tekfen Holding (TKFEN): 10,3 milyon dolar
6- Enka (ENKAI): 7,8 milyon dolar
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