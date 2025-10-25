Google Haberler

EKİM-KASIM TEMETTÜ TAKVİMİ | BİST 100'de temettü dağıtacak şirketler belli oldu!

Borsa İstanbul’da ekim ve kasım aylarında birçok şirket yatırımcılarına nakit temettü ödemesi yapacak. 27 Ekim ile 28 Kasım tarihleri arasında MEDTR, OSMEN, OYAKC, ASELS gibi pek çok hisse temettü dağıtımı gerçekleştirecek. Peki hisse başına kaç TL ödeme gerçekleştirilecek? Temettü ödemesi yapacak şirketler hangileri, ödeme tarihleri ne zaman? İşte Ekim ve Kasım aylarında nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek şirketler...

Borsa İstanbul’da işlem gören çok sayıda şirket, ekim ve kasım aylarında yatırımcılarına nakit temettü ödemesi yapacak.

ForInvest Haber tarafından paylaşılan verilere göre, 27 Ekim’de başlayacak temettü ödemeleri kasım ayı sonuna kadar devam edecek.

Bu dönemde temettü ödemesi yapacak bazı dikkat çekici şirketler arasında OYAKC, ASELS, EGP, SANFM ve PLTUR gibi önemli hisseler yer alıyor.

EKİM VE KASIM 2025 TEMETTÜ TAKVİMİ

MEDTR

Nakit temettü tutarı: 8.500.000,000 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,071 TL
Ödeme tarihi: 27/10/2025

OSMEN

Nakit temettü tutarı: 20.000.480,000 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,050 TL
Ödeme tarihi: 27/10/2025

DESA

Nakit temettü tutarı: 35.000.000,000 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,071 TL
Ödeme tarihi: 30/10/2025

OYAKC

Nakit temettü tutarı: 4.326.995.188,000 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,850 TL
Ödeme tarihi: 30/10/2025

SANFM

Nakit temettü tutarı: 6.375.000,000 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,170 TL
Ödeme tarihi: 31/10/2025

GUNDG

Nakit temettü tutarı: 1.700.000,000 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,044 TL
Ödeme tarihi: 31/10/2025

PLTUR

Nakit temettü tutarı: 79.050.000,000 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,323 TL
Ödeme tarihi: 13/11/2025

BALSU

Nakit temettü tutarı: 166.600.000,000 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,150 TL
Ödeme tarihi: 14/11/2025

DURKN

Nakit temettü tutarı: 3.900.000,000 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,029 TL
Ödeme tarihi: 14/11/2025

ARDYZ

Nakit temettü tutarı: 4.792.731,570 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,028 TL
Ödeme tarihi: 17/11/2025

EGPRO

Nakit temettü tutarı: 231.625.000,000 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,425 TL
Ödeme tarihi: 20/11/2025

OFSYM

Nakit temettü tutarı: 51.950.537,320 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,355 TL
Ödeme tarihi: 25/11/2025

ASELS

Nakit temettü tutarı: 909.500.000,000 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,199 TL
Ödeme tarihi: 25/11/2025

DESA (2. Ödeme)

Nakit temettü tutarı: 35.000.000,000 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,071 TL
Ödeme tarihi: 27/11/2025

GUNDG (2. Ödeme)

Nakit temettü tutarı: 1.700.000,000 TL
Hisse başına temettü ödemesi: 0,044 TL
Ödeme tarihi: 28/11/2025

