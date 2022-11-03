Ekimde en çok satan otomotiv markaları

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2022 yılı Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 artarak 47 bin 440 olurken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 9,5 artışla 17 bin 782 seviyesinde gerçekleşti. Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 13 bin 198 adetle Fiat ilk sırayı alırken, Fiat’ı 7 bin 654 satışla Ford ve 6 bin 891 satışla Renault takip etti.

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