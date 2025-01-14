EKMEK ZAMLARI 2025: Yeni yılla birlikte hangi ilde ekmeğe ne kadar zam geldi?
Sofraların vazgeçilmezi ekmeğe de yeni yılla birlikte zam geldi. Bazı iller yeni yıla girer girmez zam haberini duyururken, bazılarının zam haberi eli kulağında... Kimi şehirler de ekmeğe zam haberini henüz açıklamadı... Peki 2025 yılı itibarıyla hangi şehirler ekmeğe ne kadar zam yaptı? 2025'te ekmek hangi fiyatlarla raflardaki yerini aldı? İşte yeni yılla birlikte ekmeğe de zam yapan iller ve zamlı ekmek fiyatları...
Ankara'da ekmeğe zam
Ankara'da ekmeğe yeni yılla birlikte yüzde 25 oranında zam geldi. Şehirde 200 gram ekmek 12,5 TL'ye satılıyor. Ekmeğin önceki fiyatı 10 TL'ydi.
İzmir de zam yaptı
2025 yılıyla birlikte ekmeğe zam yapan illerden biri de İzmir oldu. Kentte 10 TL olan ekmek, artık 12,5 TL'ye satılıyor.
Bursa'da ekmeğin fiyatı 15 TL
Bursa'da yeni yıldan önce 200 gram ekmek 10 TL'ye satılıyordu. Şehirde artık 240 gram ekmek 15 TL'ye satılıyor.
Aydın'da da ekmek fiyatları zamlandı
Aydın'da girdi fiyatlarında artış gerekçe gösterilerek ekmeğe zam yapıldı. Yeni yılla birlikte Aydın genelinde 200 gram ekmek 12,5 TL’ye satılıyor.