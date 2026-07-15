Ekonomik krizlerde altın mı gümüş mü? Son 25 yılın verisi şaşırttı

Gümüş ise hem yatırım aracı hem de sanayide yoğun kullanılan bir metal olduğu için ekonomik büyüme, üretim ve yatırımcı beklentilerindeki değişimden daha çok etkileniyor. Bu nedenle de gümüşte fiyat hareketleri altına göre daha sert olabiliyor.