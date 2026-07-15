Ekonomik krizlerde altın mı gümüş mü? Son 25 yılın verisi şaşırttı
Yatırımcının güvenli limanı değerli metaller bu yıl ezberleri bozarken, 25 yıllık veriler altın ve gümüşün kriz dönemlerinde birbirinden farklı performanslar sergilediğini gösterdi. Altın sert düşüşlere rağmen güvenli liman özelliğini korusa da, gümüşteki büyük geri dönüşlerin daha çok kazandırdığı ortaya çıktı. Peki belirsizliğin arttığı dönemlerde gümüşe mi yoksa altına mı yatırım yapmak mantıklı?
Düşüş trendini sürdüren değerli metallerde saat 15.00 itibarıyla ons altın 4 bin 32 seviyesinde, gram altın 6 bin 106 TL'den, gümüşün onsu 58,47 dolar ve gram gümüş ise 88,21 TL'den işlem görüyor.
Kriz dönemlerinde yatırımcıların ilk tercihleri arasında yer alan altın ve gümüş, aynı kategoride değerlendirilse de fiyat hareketleri açısından farklı bir performans çıkarıyor. Ancak son 25 yıllık veriler, özellikle kriz dönemlerinde gümüşün daha sert dalgalandığını gösteriyor.
Gümüş daha fazla kazandırıyor
Global X Canada tarafından Dünya Bankası ve Macrotrends verileri kullanılarak hazırlanan analize göre, gümüş uzun'luk değer kaybına karş vadede altına kıyasla çok daha yüksek oynaklığa sahip.
Bunun en çarpıcı örneği ise 2025 yılında yaşanırken gümüş, yılı yüzde 148,14'lük yükselişle tamamlamış aynı dönemde altın ise yüzde 64,69 değer kazanmıştı.
Gümüş, altının getirisini iki kattan fazla geride bıraksa da yüksek getiri yüksek risk anlamına da geliyor.
2008 krizi gümüşün riskini gösterdi
Küresel finans krizinin yaşandığı 2008 yılında da iki metal tamamen farklı bir performans sergilerken altın yılı yüzde 3,41 artışla kapatmış, gümüş ise yüzde 26,9 değer kaybetmişti.
Tablo, yatırımcıların ekonom krizlerinde altına yöneldiğini, sanayi talebine daha bağımlı olan gümüşün ise ekonomik yavaşlamadan daha fazla etkilendiğini gösterirken ekonomide toparlanmanın başlamasıyla birlikte gümüşte güçlü bir geri dönüş yaşandı.
Gümüşte yüzde 80,28 kazanç
2008'deki yüzde 26,9'luk değer kaybına karşılık gümüş 2009'da yüzde 57,46 2010'da ise yüzde 80,28 oranında değer kazanarak, aynı dönemde altının elde ettiği getiriyi geride bıraktı.
Bu performans, gümüşün ekonomik canlanma dönemlerinde çok daha hızlı değer kazanabildiğini ortaya koyuyor.
Altın neden daha istikrarlı?
Ancak altın, büyük ölçüde yatırım ve merkez bankalarının rezerv talebine bağlı olduğu için kriz dönemlerinde daha istikrarlı hareket ediyor.
Gümüş ise hem yatırım aracı hem de sanayide yoğun kullanılan bir metal olduğu için ekonomik büyüme, üretim ve yatırımcı beklentilerindeki değişimden daha çok etkileniyor. Bu nedenle de gümüşte fiyat hareketleri altına göre daha sert olabiliyor.
Gümüş talebini destekleyen yeni dönem
Tüm bu döngüye karşılık son yıllarda güneş enerjisi yatırımlarının artması, elektrikli araç üretiminin hız kazanması gümüşe yönelik endüstriyel talebi artırıyor. Özellikle güneş panelleri, elektronik cihazlar ve ileri teknoloji üretiminde yoğun şekilde kullanılan gümüşün, uzun vadede arz-talep dengesindeki sıkışmadan olumlu etkileneceği değerlendiriliyor.
Altın mı gümüş mü?
Veriler, altının belirsizlik dönemlerinde güvenli liman özelliğini koruduğunu, gümüşün ise daha yüksek risk karşılığında daha büyük kazanç potansiyeli sunduğunu gösteriyor.
Bu nedenle yatırım uzmanları, istikrar arayan yatırımcılar için altına, daha yüksek getiri hedefleyen ve dalgalanmaları göze alabilen yatırımcılar için de gümüşe işera ediyor. Özellikle temiz enerji ve teknoloji sektörlerinden gelen güçlü talebin önümüzdeki dönem gümüşü en değerli metallerinden biri haline getirmesi bekleniyor.