'Elektriğe zam' iddiası! EPDK'dan dikkat çeken adım

Açıklamada, tebliğ kapsamına giren tüketicilerin serbest piyasa maliyetlerine doğrudan yansıtıldığı tarifelere mahkum bırakıldığı belirtilerek, bu tarifenin konutlarda uygulanması halinde artan maliyetler karşısında önlem alma ve bu maliyetleri başkasına aktarma şansı da olmayan kişilere piyasa şartlarının yansıtılmasının 'kabul edilemez' olduğu ifade edildi.

Tüketim aynı kalsa da fatura yükselecek

EMO, 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam standartları için aylık 230 kWh enerji tüketeceğinin tahmin edildiğini belirterek, "Bu değer, hesaplama kolaylığı nedeniyle EPDK tarafından da aylık 240 kWh denk gelecek şekilde günlük 8 kWh olarak kabul görmüş ve düşük kademe için bu tüketim değeri kullanılmaya başlanmıştır. Bahsi geçen 417 kWh ise yeni bir kademe haline gelecektir. Aylık ortalama tüketimi 417 kWh`in üstünde kalan milyonlarca haneye yüksek tüketimli sanayi kuruluşları gibi fatura kesilecektir. Tüketim aynı kalsa da hanelere kesilecek fatura, spot piyasaya göre her ay değişen yüksek değerlere ulaşacaktır" açıklamasında bulundu.