'Elektriğe zam' iddiası! EPDK'dan dikkat çeken adım
Yeni yılla beraber birçok fatura kaleminde zam bekleniyor. Kış öncesi, elektriğe zam geleceği iddia edilirken EPDK'dan dikkat çeken bir adım geldi. EPDK'nın konut aboneleri için limiti yıllık 5 bin kilovatsaate (kWh) kadar indireceği iddia edildi. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) bu durumda, aylık ortalama tüketimi 417 kWh`in üstünde kalan milyonlarca haneye yüksek tüketimli sanayi kuruluşları gibi fatura kesileceğini ve tüketim aynı kalsa faturanın her ay yükseleceğini açıkladı.
EPDK'nın yeni düzenlemesiyle, 1 Ocak 2025'ten itibaren yıllık 5 bin kilovatsaat üzeri elektrik tüketimi yapan konut ve ticarethanelerin artık sübvansiyonlu elektrik kullanamayacağı iddia edildi.
İddialar sosyal medyada gündem olurken, yüksek tüketim yapan abonelerin faturalarının daha da kabaracağı belirtiliyor.
Konuya ilişkin açıklama yapan EMO, 2024 yılı bütçesinden KİT'lere aktarılacak 748,7 milyar TL'lik kaynağın 500,4 milyar TL'lik bölümünün enerji sübvansiyonları amaçlı kullanılacağını hatırlattı.
Açıklamada, tebliğ kapsamına giren tüketicilerin serbest piyasa maliyetlerine doğrudan yansıtıldığı tarifelere mahkum bırakıldığı belirtilerek, bu tarifenin konutlarda uygulanması halinde artan maliyetler karşısında önlem alma ve bu maliyetleri başkasına aktarma şansı da olmayan kişilere piyasa şartlarının yansıtılmasının 'kabul edilemez' olduğu ifade edildi.
Tüketim aynı kalsa da fatura yükselecek
EMO, 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam standartları için aylık 230 kWh enerji tüketeceğinin tahmin edildiğini belirterek, "Bu değer, hesaplama kolaylığı nedeniyle EPDK tarafından da aylık 240 kWh denk gelecek şekilde günlük 8 kWh olarak kabul görmüş ve düşük kademe için bu tüketim değeri kullanılmaya başlanmıştır. Bahsi geçen 417 kWh ise yeni bir kademe haline gelecektir. Aylık ortalama tüketimi 417 kWh`in üstünde kalan milyonlarca haneye yüksek tüketimli sanayi kuruluşları gibi fatura kesilecektir. Tüketim aynı kalsa da hanelere kesilecek fatura, spot piyasaya göre her ay değişen yüksek değerlere ulaşacaktır" açıklamasında bulundu.