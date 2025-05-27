Elektrik faturalarında yeni dönem: Faturası bu miktarı aşan destek alamayacak, zamlı fatura ödeyecek!
Devletin konutlara sunduğu elektrik faturası desteği yeniden düzenlendi. Aylık 417 kWh sınırını aşanlar artık destekten yararlanamayacak. Tüketimi düşük olanlara destek sürerken, sanayi ve ticarethanelerde de yıllık 15 bin kWh sınırı getirildi. Düzenleme kimleri kapsıyor, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte tüm detaylar...
Elektrik faturalarında devlet desteği uygulamasında önemli bir değişikliğe gidildi. Daha önce tüm hanelere eşit olarak sunulan destek, artık aylık elektrik tüketimine göre farklılık gösterecek şekilde yeniden düzenlendi.
Kimler destek alamayacak?
Yeni uygulamaya göre, konut aboneleri aylık 417 kilovatsaatin altında elektrik tüketmeleri halinde devlet desteğinden yararlanmaya devam edecek. Ancak bu sınırın aşılması durumunda, fazla tüketimle ilgili tüm maliyet kullanıcıya ait olacak ve devlet desteğinden faydalanılmayacak.
Faturası 1047 lirayı geçene zamlı tarife
Yani 1047 TL fatura değerine sahip 417 kilovatsaat üstünde elektirk harcayan aboneler devlet desteği alamayacak.
Habertürk'te yer alan habere göre, devlet desteğinden yararlanılmayan 1047 TL üzerindeki faturalara Mevcut Piyasa Takas Fiyatı'na (PTF) göre azami yüzde 93 zam gelecek.