Elektrik faturalarında devlet desteği uygulamasında önemli bir değişikliğe gidildi. Daha önce tüm hanelere eşit olarak sunulan destek, artık aylık elektrik tüketimine göre farklılık gösterecek şekilde yeniden düzenlendi.

Kimler destek alamayacak?

Yeni uygulamaya göre, konut aboneleri aylık 417 kilovatsaatin altında elektrik tüketmeleri halinde devlet desteğinden yararlanmaya devam edecek. Ancak bu sınırın aşılması durumunda, fazla tüketimle ilgili tüm maliyet kullanıcıya ait olacak ve devlet desteğinden faydalanılmayacak.