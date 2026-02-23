Elektrik faturasını sıfıra indirmenin yolu: 3 yılda kendini amorti ediyor
Artan enerji fiyatları ve karbon salınımı vatandaşları güneşe yöneltti. Ortalama bir konut için 5 kilovatlık sistemle yıllık tüketimi karşılamak mümkün. Üstelik doğru projelendirmeyle elektrik faturası sıfıra yaklaşabiliyor. Çatı üstü GES’ler hem çevreyi koruyor hem de 3 yılda yatırım maliyetini çıkarabiliyor. İşte elektrik maliyetini sıfıra indirmenin yolu...
Hanelerin elektrik ihtiyacını karşılayabilen çatı üstü güneş enerji santralleri (GES), çevre dostu yapısıyla iklim değişikliğiyle mücadelede bireysel katkının önemli araçlarından biri haline geldi.
Karbon ayak izini düşürebilir
Artan karbon salımı ve küresel ısınma karşısında konutlarda yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaşması tasarruf için önem taşıyor. Fosil yakıtlardan kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sunan güneş enerjisi, konutların karbon ayak izini düşürerek sürdürülebilir şehirleşmeye destek veriyor.
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ozan Erdinç, hane halkının güneş enerjisine yönelmesinin enerji dönüşümünün tabana yayılması açısından kritik olduğunu ifade etti.
Erdinç, "İklim değişikliğiyle mücadele yalnızca büyük ölçekli yenilenebilir santrallerle değil, bireysel katkılarla da mümkündür ve çatı GES'ler bu noktada somut ve etkili bir araçtır" dedi.
"Toplumsal ölçekte büyük etkisi var"
Erdinç, "Hane halkının güneş enerjisi kullanımı bireysel ölçekte küçük gibi görünse de toplumsal ölçekte büyük bir dönüşüm etkisi potansiyeli taşımaktadır" değerlendirmesinde bulundu.
Kurulum süreci nasıl işliyor?
Güneş enerjisi sistemleri üretimi yapan Muhammet Raşit Akyol, konutlarda panel kurulumunun başvuru ve izin süreciyle başladığını belirtti. Akyol, yatırımın doğru mühendislik hesapları ve eksiksiz fizibilite çalışmasıyla planlanması gerektiğini vurguladı. İhtiyaç duyulan kurulu güç belirlendikten sonra ilgili elektrik dağıtım şirketine proje ve gerekli belgelerle başvuru yapıldığını anlattı.
İlk aşamada çatının statik yapısı ile mevcut elektrik altyapısı inceleniyor. Ardından teknik proje hazırlanarak resmi başvuru gerçekleştiriliyor. Onayların alınmasının ardından panel, invertör ve taşıyıcı sistemlerin montajına geçiliyor.
Akyol, özellikle mevcut yapılarda çatı statiği ve elektrik altyapısının detaylı incelenmesi gerektiğini belirterek, "Özellikle mevcut binalarda çatı statiğinin ve mevcut elektrik altyapısının incelenmesi gerekiyor. Yeni projelendirilen binalarda ise süreç daha hızlı ilerleyebiliyor. Burada en önemli husus, uygun konstrüksiyon ve malzeme detayıyla, doğru mühendislik çerçevesinde kurulum yapılmasıdır" ifadesini kullandı.
Elektrik faturasını sıfıra indirmenin yolu
Şebeke bağlantılı sistemlerde üretilen enerji öncelikle konutun anlık tüketimini karşılıyor. Üretimin tüketimi aşması durumunda ise fazla elektrik şebekeye aktarılıyor.
Türkiye’de uygulanan mahsuplaşma sistemi kapsamında şebekeye verilen enerji, fatura döneminde tüketimden düşülüyor. Doğru projelendirme yapıldığında yıllık elektrik faturası sıfıra yakın seviyelere indirilebiliyor. Fazla üretim olması halinde ise satış imkânı bulunuyor.
5 kilovatlık sistem yeterli olabiliyor
Ortalama büyüklükte bir konut için 5 kilovatlık bir sistemin yeterli olduğunu belirten Akyol, şu bilgileri paylaştı:
"Ortalama büyüklükte bir konut için 5 kilovatlık güneş enerjisi sistemi yeterli. Bununla Türkiye şartlarında bölgesel farklılıklara bağlı olarak yılda yaklaşık 8 bin kilovatsaat elektrik üretilebilir. Bu da ortalama bir hanenin yıllık tüketimini karşılayabiliyor. Bu büyüklükte bir sistem için yaklaşık 10 panel gerekiyor. 5 kilovatlık bir şebeke bağlantılı sistemin maliyeti 150 bin ile 200 bin lira arasında değişiyor. Depolamalı sistemlerde yatırım maliyeti yüzde 30-40 artıyor. Şebeke bağlantılı sistemlerde yatırım yaklaşık 3 yıl içinde kendini karşılıyor. Depolamalı sistemlerde ise bu süre 5-6 yılı buluyor."
Büyük binalara yenilenebilir enerji şartı
Akyol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ni hatırlatarak, belirli büyüklüğün üzerindeki binalarda elektrik tüketiminin en az yüzde 10’unun yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasının zorunlu hale getirildiğini söyledi.
Düzenlemenin özellikle site ve büyük projelerde güneş yatırımlarını artıracağını ifade eden Akyol, ortak alan elektrik giderlerinin yenilenebilir enerjiyle karşılanmasının maliyetleri düşürebileceğini kaydetti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının öz tüketim amaçlı yeni yenilenebilir kapasite tahsisleri açıkladığını belirten Akyol, bireysel tüketiciler için doğrudan bir teşvik bulunmadığını, ancak kamu ve özel bankaların yeşil enerji kredileri sunduğunu ifade etti.
Ticari ve tarımsal işletmeler için ise çeşitli hibe ve destek programlarının bulunduğunu aktaran Akyol, tarımda özellikle sulama sistemleri, seralar ve soğuk hava depolarında güneş yatırımlarının arttığını söyledi.
Akyol, tarım sektöründe 5 kilovatlık bir sistemin maliyetinin 5 bin ile 7 bin dolar arasında değiştiğini, bazı yatırımlarda yüzde 50 ila 70 oranında hibe desteği sağlanabildiğini sözlerine ekledi.