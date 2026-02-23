Elektrik faturasını sıfıra indirmenin yolu: 3 yılda kendini amorti ediyor

5 kilovatlık sistem yeterli olabiliyor

Ortalama büyüklükte bir konut için 5 kilovatlık bir sistemin yeterli olduğunu belirten Akyol, şu bilgileri paylaştı:

"Ortalama büyüklükte bir konut için 5 kilovatlık güneş enerjisi sistemi yeterli. Bununla Türkiye şartlarında bölgesel farklılıklara bağlı olarak yılda yaklaşık 8 bin kilovatsaat elektrik üretilebilir. Bu da ortalama bir hanenin yıllık tüketimini karşılayabiliyor. Bu büyüklükte bir sistem için yaklaşık 10 panel gerekiyor. 5 kilovatlık bir şebeke bağlantılı sistemin maliyeti 150 bin ile 200 bin lira arasında değişiyor. Depolamalı sistemlerde yatırım maliyeti yüzde 30-40 artıyor. Şebeke bağlantılı sistemlerde yatırım yaklaşık 3 yıl içinde kendini karşılıyor. Depolamalı sistemlerde ise bu süre 5-6 yılı buluyor."