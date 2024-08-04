Emekli banka promosyonlarına ağustos ayarı! En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu Emekli maaşına yapılan zam ve en düşük emekli aylığının artırılması sonrası bankalar ağustos ayının ilk günlerinde emekli maaş promosyonlarını güncelledi. Emekliler, yeni ayla birlikte en yüksek emekli maaş promosyonunu veren bankayı araştırıyor. Bazı bankalar ağustos ayı için yeni emekli promosyon tutarlarını duyurdu. Emekli maaş promosyon tutarları 20 bin liraya dayandı. Peki, ağustos ayında en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? Hangi banka ne kadar emekli maaş promosyonu veriyor?

Emekli banka promosyon ücretleri ağustos ayının gelmesiyle güncellendi. Hangi bankanın ne kadar promosyon vereceği ve promosyon başvurularının nasıl yapılacağı, emekli olan yüz binlerce vatandaşın gündeminde. Temmuz ayında emekli maaşlarına zamla birlikte bankaların güncellenen emekli promosyon kampanyaları 31 Temmuz'da sona erdi. Peki, ağustos ayında emekli maaşı banka promosyon ücretleri ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 1 | 9

ING BANK SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanılabilir. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'na 3.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanılabilir. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler. 1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız, 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL, 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL, 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız. Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekliler yararlanabilir. Kampanya 1 Ağustos 2024 – 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında nakit promosyon alanlar için geçerli. Bu tarihler dışında promosyon alan emekliler kampanyadan yararlanamaz. 2 | 9

DENİZBANK Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emekliler 12.000 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilir. Maaş Tutarı Standart Promosyon 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL 3 | 9