Emekli bayram ikramiyesi 2025'te ne kadar olacak?

Ramazan ayının başlamasına 1 aydan az bir süre kaldı. Bununla birlikte emekliler bayram ikramiyelerinin artırılıp artırılmayacağını merak ediyor. 1 | 6

İlk olarak 2018’de bin lira olarak uygulamaya giren bayram ikramiyesi, 2021’de bin 100 liraya, 2023’te ise 2 bin liraya çıkarılmıştı. 2024 yılına gelindiğinde ise ikramiye yüzde 50 oranında artırılarak 3 bin liraya yükseldi. 2 | 6

3 bin 472 liraya kadar çıkması bekleniyor Habertürk'ün haberine göre; bayram ikramiyelerinde artış yapılırsa, bu durumda 3 bin 472 liraya kadar çıkması bekleniyor. Bazı tahminlere göre, yeni ikramiyeler en az 3 bin 500 lira olabilirken, bu rakamın 4 bin 500 liraya kadar ulaşabileceği de belirtiliyor. 3 | 6