Emekli bayram ikramiyesi 2025'te ne kadar olacak?
Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerinde… Emekli maaşlarındaki artışa paralel olarak yüzde 15,75’lik bir zam yapılırsa, bayram ikramiyesi 3 bin 472 liraya yükselecek. Mevcut 3 bin liralık ikramiyenin bütçeye maliyeti ise 100 ila 110 milyar lira arasında hesaplanıyor.
Ramazan ayının başlamasına 1 aydan az bir süre kaldı. Bununla birlikte emekliler bayram ikramiyelerinin artırılıp artırılmayacağını merak ediyor.
İlk olarak 2018’de bin lira olarak uygulamaya giren bayram ikramiyesi, 2021’de bin 100 liraya, 2023’te ise 2 bin liraya çıkarılmıştı. 2024 yılına gelindiğinde ise ikramiye yüzde 50 oranında artırılarak 3 bin liraya yükseldi.
3 bin 472 liraya kadar çıkması bekleniyor
Habertürk'ün haberine göre; bayram ikramiyelerinde artış yapılırsa, bu durumda 3 bin 472 liraya kadar çıkması bekleniyor. Bazı tahminlere göre, yeni ikramiyeler en az 3 bin 500 lira olabilirken, bu rakamın 4 bin 500 liraya kadar ulaşabileceği de belirtiliyor.
Maliyeti ne kadar olur?
Ancak, AK Parti kaynakları henüz ikramiye artışıyla ilgili bir çalışma yapılmadığını ifade ediyor. Türkiye'de yaklaşık 16 milyon 650 bin emekli bulunduğuna dikkat çeken kaynaklar, mevcut 3 bin liralık ikramiyenin bütçeye 100 ila 110 milyar lira arasında bir maliyet getireceğini belirtiyor.