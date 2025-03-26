Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi ve fark ödemesinin detayları
Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi zammı Meclis'te kabul edildi. İkramiyeler 4 bin TL'ye yükselirken, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak belli oldu. SGK emekli ikramiyesi ödeme takvimini açıklarken, emekliler ilk etapta 3 bin liralık ödemelerini alacak, bin liralık fark ödemesi ise en kısa sürede hesaplara yatırılacak.
Emeklilerin merakla beklediği 2024 bayram ikramiyesi zammı Meclis’ten geçti. Emekli bayram ikramiyesi, yüzde 33 artışla 3 bin TL’den 4 bin TL’ye yükseltildi. Düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanması ile birlikte 1.000 TL’lik ikramiye fark ödemeleri de emeklilerin hesaplarına yatırılacak.
İkramiye fark ödemeleri de düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından hızlıca hesaplara yatırılacak.
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2024 emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimini açıkladı.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler, maaş ödeme tarihlerine göre aşağıdaki günlerde zamlı ikramiyelerini alacak:
17-18-19 Mart maaş günü olanlar: 24 Mart 2024
20-21-22 Mart maaş günü olanlar: 25 Mart 2024
23-24-25-26 Mart maaş günü olanlar: 26 Mart 2024
Bağ-Kur emeklileri: 27 Mart 2024
Emekli Sandığı emeklileri: 28 Mart 2024