Emekli bayram ikramiyesinde 10 bin lira müjdesi

Emekli zammı beklenti altında kalınca 16 milyonu aşan hak sahibi gözünü bayram ikramiyesine çevirdi. Emekli vatandaşlar, mart ayının sonunda hesaplara yatması beklenen Ramazan Bayramı ikramiyelerinin zamlı olarak ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. Her yıl iki kez ödenen bayram ikramiyeleri, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor. 1 | 5

Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen ikramiyelerle ilgili zam beklentileri artarken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz'dan dikkat çeken bir tahmin geldi. 2025 yılında ikramiyelerde önemli bir artış olabileceğini belirten Yılmaz, beklentilerin nedenlerini ve tahmin ettiği rakamları açıkladı. 2 | 5

TGRT Haber TV'ye açıklamalarda bulunan ekonomist Emin Yılmaz, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinde artış yapılması gerektiğine dikkat çekti. Yılmaz, mart ayının son haftasında ikramiyelerin hesaplara yatırılmasının beklendiğini belirterek, enflasyonun satın alma gücünü düşürmesi nedeniyle bu ödemelerde güncelleme yapılmasının önemini vurguladı. 3 | 5