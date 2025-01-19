Emekli bayram ikramiyesinde 10 bin lira müjdesi
16 milyonu aşan emeklinin, 2025 yılı bayram ikramiyeleri için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. 2018'den bu yana yılda iki kez bayram ikramiyesi alan emekli, 2025'te mart ve haziran aylarında ikramiye alacak. Geçen yıl toplamda 6 bin lira alan emekliler, bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağını ve bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını merak ediyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan SGK uzmanı Emin Yılmaz, bayram ikramiyesinde son noktayı koydu.
Emekli zammı beklenti altında kalınca 16 milyonu aşan hak sahibi gözünü bayram ikramiyesine çevirdi. Emekli vatandaşlar, mart ayının sonunda hesaplara yatması beklenen Ramazan Bayramı ikramiyelerinin zamlı olarak ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. Her yıl iki kez ödenen bayram ikramiyeleri, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor.
Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen ikramiyelerle ilgili zam beklentileri artarken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz'dan dikkat çeken bir tahmin geldi. 2025 yılında ikramiyelerde önemli bir artış olabileceğini belirten Yılmaz, beklentilerin nedenlerini ve tahmin ettiği rakamları açıkladı.
TGRT Haber TV'ye açıklamalarda bulunan ekonomist Emin Yılmaz, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinde artış yapılması gerektiğine dikkat çekti. Yılmaz, mart ayının son haftasında ikramiyelerin hesaplara yatırılmasının beklendiğini belirterek, enflasyonun satın alma gücünü düşürmesi nedeniyle bu ödemelerde güncelleme yapılmasının önemini vurguladı.
Emin Yılmaz, bayram ikramiyelerinin ilk kez uygulamaya konulduğu dönemde 1.000 TL olarak belirlendiğini ve bu miktarın bir küçükbaş kurban satın almaya yettiğini hatırlattı. Ancak aradan geçen yıllarda enflasyonun etkisiyle paranın alım gücünün ciddi ölçüde azaldığını ifade eden Yılmaz, "İçinde bulunduğumuz enflasyonist döneme bakıldığı zamanda paranın değeri düştüğünden kaynaklı satın alma değeriyle ilgili buraya da bir müdahale yapılması gerekliliğinin altını çizmek istiyorum" dedi.