Emekli bayram ikramiyesine zam resmileşti: Ödeme 4 bin TL’ye yükseltildi

Emekli ikramiyelerinin 4.000 liraya çıkmasını öngören kanun Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 1 | 6

Yüzde 33,33’lük artışla 4 bin TL’ye çıktı Yapılan artış, ikramiye tutarına yüzde 33,33 oranında zam anlamına geliyor. Böylece yaklaşık 16 milyon emeklinin Ramazan Bayramı öncesi alacağı ikramiye tutarı 4 bin TL olacak. 2 | 6

1.000 TL fark ödemesi için takvim SGK tarafından açıklanacak Karar öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılan 3.000 TL’lik ödemeye ek olarak, geri kalan 1.000 TL’lik fark ödemesinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenecek bir takvimle yapılması bekleniyor. 3 | 6