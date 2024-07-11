Emekli ek zammında gözler kritik saatte! İşte en düşük emekli maaşına zam için masadaki 3 rakam...

Milyonların beklediği en düşük emekli maaşına zam için kritik gelişmeler yaşanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı oranı, 6 aylık enflasyon farkına göre yüzde 24,73 oldu. 1 milyon 780 bin emeklinin kök maaşı ise halen 10 bin TL'nin altında. Kök maaşı 8 bin lira altında olanların maaşı, zamma rağmen en düşük aylığın altına kaldı. AK Parti kurmayları, emekli aylığında yeni düzenleme için bugün toplantı yapacak.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler dün, en düşük emekli aylığında artış yapılmasına ilişkin düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın da katılımıyla gelecek günlerde bir toplantı yapacaklarını söyledi.

Seyyanen zam ya da en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasının mümkün olmadığını belirten Güler, emeklilik sistemini belirleyenin ödenen prim miktarı, kaç yıl ödendiği ve yaş olduğunu vurguladı. Güler, "Arkadaşlar diyor ya 'AB ülkelerinde böyle bir asgari ücret, emekli maaşı yok.' Peki hangi AB ülkesinde 42 yaşında emekli var?" diye konuştu.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bütçe imkânları göz önünde bulundurularak 3 alternatifin öne çıktığı ifade edildi. Sabah'ın haberine göre, emeklilere 11 bin 500 ile 12 bin ve 12 bin 500 TL ödenmesi alternatifleri üzerinde durulurken, bu rakamların yaratacağı mali tablonun etki analizi de yapılıyor.

Maaşı 10 bin TL olan emeklilerin maaşının 12 bin TL'ye yükseltilmesi durumunda bundan yine 3 milyon 800 bin emekli yararlanacağı hesaplanıyor.

En düşük maaşın 12 bin 500 TL'ye yükseltilmesi halinde ise 4.5 milyona yakın emekli bu iyileştirmeden yararlanıyor olacak.