Emekli, işsiz, engelli ve yaşlı... İşverene yüzde 37,5'i bulan 16 SGK prim desteği! İşte ayrıntılar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işverene verdiği 16 prim desteğini 2024 yılında da devam edeceğini duyurdu. Buna göre İşverenlere emekli, işsizlik maaşı alan, engelli veya yaşlı çalışanları için prim desteği sağlanacak. İşverenlerin en çok talep ettiği 7 prim desteği de açıklandı. İşte ayrıntılar...
Her ne kadar ilk akla gelen çalışan gideri maaş olsa da SGK primi, işsizlik sigortası gibi yan kalemler ile birlikte şirketler için en önemli maliyetlerden birini oluşturuyor. Bu nedenle pek çok işletme ve işveren bir çalışan veya binlerce çalışan olması fark etmeksizin, yan giderleri azaltmanın yollarını arıyor.
SGK, emekli, işsiz, engelli, malul ve yaşlı çalıştıran işverenlere prim desteği veriyor. Prim destekleri, sayesinde işverene 5 ile yüzde 37,5 arasında indirim uygulanabiliyor. İşte prim destekleri arasında en çok talep gören 7 destek ve onlara dair bilinenler...
SGK'dan en çok talep edilen 7 prim desteği
İnsan kaynakları platformu Kolay İK, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 2024 yılında da vereceğini duyurduğu 14'ü 4/A sigortalı çalıştıran iş yerlerine, 2'si 4/B sigortalılarına yönelik toplam 16 adet sigorta primi teşvikinin en çok talep gören 7 tanesini açıkladı.
1 - 5510-Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi teşviki (Yüzde 5)
Özel sektör çalışanlarının esas kazancı üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor.