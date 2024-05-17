Emekli, işsiz, engelli ve yaşlı... İşverene yüzde 37,5'i bulan 16 SGK prim desteği! İşte ayrıntılar

Her ne kadar ilk akla gelen çalışan gideri maaş olsa da SGK primi, işsizlik sigortası gibi yan kalemler ile birlikte şirketler için en önemli maliyetlerden birini oluşturuyor. Bu nedenle pek çok işletme ve işveren bir çalışan veya binlerce çalışan olması fark etmeksizin, yan giderleri azaltmanın yollarını arıyor.

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