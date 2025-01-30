Emekli maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte 1969 lira için öne çıkan tarih

SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklisinin Ocak-Haziran, yani 2025’in ilk altı ayı için alacağı zam farkı netleşmişti. Milyonlarca emeklinin zammı 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 15,75’te tutuldu. 1 | 10

Bu kapsamda Temmuz 2024’ten bu yana 12 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı aynı oranda zamla 14 bin 469 liraya çıkarıldı. 2 | 10

En düşük emekli maaşında arada 1969 lira fark oluştu. Taban aylık uygulamasından yararlanan yaklaşık 3,7 milyon kişi zam farkının ne zaman hesaplarına geçeceğini merak ediyor. 3 | 10