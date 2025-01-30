Emekli maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte 1969 lira için öne çıkan tarih
Emeklinin gündemi zam farkı ödemeleri… Milyonlarca SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklisi Ocak 2025 zam farkının ne zaman yatacağını merak ediyor. SSK ve Bağ-Kur kapsamında en düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya çıkarılmıştı. Emekliler aradaki 1969 lira farkın hesaplara geçeceği tarihi merak ediyor? Peki emeklinin zam farkı ne zaman yatacak? İşte tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri…
SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklisinin Ocak-Haziran, yani 2025’in ilk altı ayı için alacağı zam farkı netleşmişti. Milyonlarca emeklinin zammı 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 15,75’te tutuldu.
Bu kapsamda Temmuz 2024’ten bu yana 12 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı aynı oranda zamla 14 bin 469 liraya çıkarıldı.
En düşük emekli maaşında arada 1969 lira fark oluştu. Taban aylık uygulamasından yararlanan yaklaşık 3,7 milyon kişi zam farkının ne zaman hesaplarına geçeceğini merak ediyor.
Geçen hafta ekonomik düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndan geçti. Ancak en düşük emekli maaşına yapılan zammı da içeren teklifin TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek yasalaşması bekleniyor.