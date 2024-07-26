EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ: Emeklinin ek zamlı maaş farkı ne zaman yatacak? AK Parti'den açıklama Milyonlarca emekliye ek zammın belli olmasıyla beraber zamlı en düşük emekli maaşı farkının yatacağı tarih de merak ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 24,73, memur ve memur emeklisine yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. En düşük emekli aylığı ise 12 bin 500 TL'ye yükseltildi. Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emeklilerin farkı bugün yatacak. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emekli maaş zam farkının ne zaman hesaplara yatacağı milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz döneminde 6 aylık enflasyona göre yüzde 24,73 zam aldı. Memur emeklisi ise yüzde 8,46'lık enflasyon farkına ek yüzde 10 toplu sözleşme zammı aldı. Rakamlar beraber değerlendirildiğinde memur ve memur emeklisi yüzde 19,31 zam almış oldu. 1 | 8

Emekli Sandığı'ndan aylık alanların zam farkı bugün hesaplarda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) duyurusuna göre, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı temmuz dönemi zam farkları bugün hesaplara yatacak. SGK'dan yapılan açıklamada şunlar yer aldı: "Buna göre aylıklarını her ay alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan 1. grupta mayıs-haziran-temmuz döneminde aylık alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında, 2. grupta haziran-temmuz-ağustos döneminde aylık alanlara temmuz ve ağustos ayları olmak üzere 2 aylık maaş farkı tutarında, 3. grupta temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere 3 aylık maaş farkı tutarında tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 11 milyar liradır."​​​​​​​ 2 | 8

Emeklinin zamlı maaş farkı ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşının 10 bin TL'den 12 bin 500 liraya yükseltilmesi için karar alındı. TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor. Şimdi gözler emekli maaşı ek zam farkı ödeme tarihinde. 3 | 8