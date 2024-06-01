Emekli maaş promosyonları haziran ayıyla yenilendi: En yüksek promosyon veren banka hangisi?
Haziran ayının gelmesiyle beraber bankalar, emekli maaş promosyonlarını güncelledi. Güncellemelerle birlikte yenilenen banka promosyonları bir kez daha gündemde. Bankalar yeni promosyon tutarlarıyla emeklilere 20 bin TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor. Peki, en yüksek emekli maaş promosyonunu hangi banka veriyor? İşte, haziran ayı itibarıyla bankaların güncel emekli promosyon tutarları...
Bankaların emekli promosyon yarışı 2024 haziran ayıyla birlikte yeniden gündemde. Emekli maaşı banka promosyonları, bankalarla taahhüt süresi sona erecek olan emeklilerin gündeminde yer almaya başladı. Bazı bankalar, emekli promosyonlarını maaşa göre 18 bin TL'ye kadar yükseltti. Haziran ayı itibarıyla birçok banka emekli promosyonlarında güncelleme yapmaya başladı. Peki, hangi banka, ne kadar emekli maaşı promosyonu ödüyor? En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?
Emekli maaş promosyonu başvurusu nasıl yapılır?
Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da emekli maaş promosyonundan yararlanabiliyor. Emekliler bankaya gitmeden, e-Devlet üzerinden banka değişikliği yapabiliyor. Banka taşıma işlemi ayrıca, mobil bankacılık üzerinden 'Başvuru- Emekli Başvuru- Emekli Maaşı Şube/Banka Değişikliği' adımları takip edilerek de yapılabiliyor.
İşte bankaların güncel emekli promosyon ücretleri...
Halkbank emekli promosyonu
Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
10.000 TL - 14.999,99 TL arası 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL arası 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL promosyon alacak.
Şekerbank emekli promosyonu
0-9.999 TL aralığında ise 5.000-TL;
10.000-14.999 aralığında ise 8.000-TL;
15.000-19.999 aralığında ise 10.000-TL;
20.000 ve üzeri ise 12.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.