Emekli maaş promosyonları haziran ayıyla yenilendi: En yüksek promosyon veren banka hangisi?

Bankaların emekli promosyon yarışı 2024 haziran ayıyla birlikte yeniden gündemde. Emekli maaşı banka promosyonları, bankalarla taahhüt süresi sona erecek olan emeklilerin gündeminde yer almaya başladı. Bazı bankalar, emekli promosyonlarını maaşa göre 18 bin TL'ye kadar yükseltti. Haziran ayı itibarıyla birçok banka emekli promosyonlarında güncelleme yapmaya başladı. Peki, hangi banka, ne kadar emekli maaşı promosyonu ödüyor? En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

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