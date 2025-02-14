Emekli Maaş Promosyonu Şubat 2025: SSK, Bağ-kur emeklisine 20 bin! İşte banka banka kampanyalar....

Bankalar, emekli maaşını kendi bankalarına taşıyan SSK, Bağkur ve memur emeklilerine bazı kampanyalar sunuyor. En düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL'ye çıkarılmasının ardından bankalar da emekli promosyon ücretlerini güncelledi. Bazı bankalar emekli maaşını kendi bankalarından almayı taahhüt eden emeklilere 20 bin TL'ye varan promosyon avantajı sunuyor. İşte bankaların güncel emekli promosyon kampanyaları... 1 | 12

YapıKredi Banka, 1 Şubat 2025- 28 Şubat 2025 tarihlerinde SGK emekli aylığının üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilere 20.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Maaş tutar aralığı 0 - 9 bin 999 TL olanlara 6 bin 250 TL, 10 bin - 14 bin 999 TL olanlara 10 bin TL, 15 bin - 19 bin 999 TL olanlara 12 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara 15 bin TL nakit promosyon ödemesi yapılıyor. 2 | 12

Garanti BBVA Garanti BBVA, emekli maaşı 10 bin TL' ye kadar olan emeklilere 6 bin 250 TL, 10 bin – 15 bin TL arasında olan emeklilere 10 bin TL, 15 bin - 20 bin TL arasında olan emeklilere 12 bin 500 TL ve 20 bin TL ve üstünde olan emeklilere 15 bin TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuyor. 3 | 12