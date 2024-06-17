EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024: Emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı için yeni tahmin geldi Memur ve emekli maaşlarına zam için son bir veri kaldı. Milyonlar, temmuz ayında emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. En düşük emekli maaşlarının düşük kalması nedeniyle olası zam senaryoları konuşulmaya başladı. Emekliler, 5 aylık enflasyon farkına göre şimdiden yüzde 22,72'lik zammı aldı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşına temmuz zammında zam senaryoları konuşulmaya devam ediyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler mayıs ayı itibarıyla yüzde 22,72 enflasyon farkını şimdiden haketmiş oldu. 1 | 5

Merkez Bankası'nın haziran ayı piyasa katılımcıları anketi memur ve emekli zammına ilişkin önemli bir ipucu verdi. Ankette enflasyon tahmini Haziran ayı için yüzde 2.52 oldu. Anketteki tahminin gerçekleşmesi halinde ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25,81 gelecek.



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Emekli maaşına zam ne kadar olacak? Bu hesaplamalar temmuz ayında açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuyla aynı doğrultuda gelirse eğer emeklilerin alacağı zam oranı, enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 25,81 olacak. Memurların ise enflasyon farkı yüzde 9,40'a ulaşacak. Yüzde 10'luk temmuz zammı da bu fark ile yüzde 20,35'e yükselecek. 3 | 5