EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kök maaşa seyyanen zam formülü Memur ve emekli maaşlarına zam için son bir veri bekleniyor. Gözler temmuz ayında yapılacak memur ve emekli maaş zam oranına çevrildi. Emekliler, 5 aylık enflasyon farkına göre şimdiden yüzde 22,72'lik zammı aldı. Temmuz ayı yaklaştıkça maaş zammı için yeni formüller gündeme geliyor. Taban maaş altındaki emeklilerin sıfır zam almalarını önlemek için kök aylıklara seyyanen artış formülü gündemde.

Emekli maaşına temmuz zammında zam senaryoları gündeme gelmeye devam ediyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler mayıs ayı itibarıyla yüzde 22,72 enflasyon farkını şimdiden haketmiş oldu. 1 | 6

Sabah'ın haberine göre kök maaşı, en düşük emekli maaşı altındaki emeklilerin sıfır zam almalarını önlemek için seyyanen zam formülü masada bulunuyor. Böylece kök aylıklar belli bir seviyeye çıkartılıp ardından temmuz artışı yapılabilecek. Emekliye zam düzenlemesi için nihai rakamlar 6 aylık enflasyonun kesinleşmesi sonrası belli olacak. 2 | 6

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz aylarında yani her 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar artış yapılıyor. Böylece maaşların enflasyon karşısında erimesinin önlenmesi amaçlanıyor. Bu temmuz ayında da SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25-30 arasında oluşması beklenen 6 aylık enflasyon kadar artış alacak. memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışının üzerine enflasyon farkı alıyor. Ocak ayında yapılan yüzde 15'lik toplu sözleşmenin üzerinde oluşacak 6 aylık oran bu kesime fark olarak ödenecek. Ayrıca Temmuz'da yüzde 10 toplu sözleşme zammı da var. 3 | 6