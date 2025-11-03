EMEKLİ MAAŞ ZAMMI: 4 aylık enflasyon farkı emekli zam oranı ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı için milyonlar bekliyor. Enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte zam oranları da şekillenecek. Tüm gözler TÜİK'e çevrilmişken "4 aylık enflasyon farkı emekli zam oranı ne kadar olacak" sorusu art arda geliyor.