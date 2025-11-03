EMEKLİ MAAŞ ZAMMI: 4 aylık enflasyon farkı emekli zam oranı ne kadar olacak?
Bugün milyonlarca çalışanı ve emekliyi yakından ilgilendiren enflasyon rakamları açıklanıyor. Ekonomistler bu ay tahminlerini belirtti fakat oranlar henüz netleşmedi. TÜİK'in verileri açıklaması ile birlikte 4 aylık enflasyon farkına göre emekli maaş zammı belli olacak.
Emekli maaş zammı için milyonlar bekliyor. Enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte zam oranları da şekillenecek. Tüm gözler TÜİK'e çevrilmişken "4 aylık enflasyon farkı emekli zam oranı ne kadar olacak" sorusu art arda geliyor.
Emekli maaş zammı ne kadar oldu?
Emekli maaş zammı henüz belli olmuş değil. TÜİK enflasyon oranlarını saat 10.00'da duyuracak. Bu rakamlar sonrası 4 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak.
4 Aylık enflasyon farkı ne olacak?
Ekonomistlerin beklentileri gerçekleşirse temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan 4 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 10 seviyesinde olabilir.