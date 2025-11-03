EMEKLİ MAAŞ ZAMMI: 4 aylık enflasyon farkı emekli zam oranı ne kadar oldu?
Bugün milyonlarca çalışanı ve emekliyi yakından ilgilendiren enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in ÜFE ve TÜFE rakamları sonrası emeklinin alacağı 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Şimdi yoğun şekilde "4 aylık enflasyon farkı emekli zam oranı ne kadar oldu" sorusu geliyor.
Emekli maaş zammı için milyonlar bekliyordu. Enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte zam oranları da şekillendi. Tüm gözler TÜİK'e çevrilmişken "4 aylık enflasyon farkı emekli zam oranı ne kadar olacak" sorusu art arda geliyor.
Emekli maaş zammı ne kadar oldu?
4 aylık enflason farkı ile birlikte emekli maaş zammı belli oldu. Saat 10.00'da gelen rakamlar sonrası 4 aylık enlfasyon farkı yüzde 10.25 seviyesine ulaştı...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,55 , yıllık yüzde 32,87 arttı.