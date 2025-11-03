EMEKLİ MAAŞ ZAMMI: 4 aylık enflasyon farkı emekli zam oranı ne kadar oldu?

Emekli maaş zammı için milyonlar bekliyordu. Enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte zam oranları da şekillendi. Tüm gözler TÜİK'e çevrilmişken "4 aylık enflasyon farkı emekli zam oranı ne kadar olacak" sorusu art arda geliyor.