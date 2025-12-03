Emekli maaş zammı 5 aylık enflasyon farkı kaç oldu? 2026 emekli maaşı ne kadar olacak? Zam oranı nedir?

Milyonların kaderi bu verilere bağlı... Türkiye İstatistik Kurumu bugün kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve emekliye yapılacak zam oranları 2026'da aşağı yukarı belli oldu. Emekli ve yakınları pürdikkat uzmanları dinlerken "Emekli maaş zammı 5 aylık enflasyon farkı kaç oldu" ve "2026 emekli maaşı ne kadar olacak" soruları deyim yerindeyse havada uçuşuyor.