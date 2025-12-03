Emekli maaş zammı 5 aylık enflasyon farkı kaç oldu? 2026 emekli maaşı ne kadar olacak? Zam oranı nedir?
Milyonlarca emekli TÜİK'in açıklayacağı ÜFE ve TÜFE rakamlarına dikkat kesilmiş durumda... Kasım ayı enflasyon rakamları ile birlikte 5 aylık enflasyon farkı belli oldu ve ocak ayında yapılacak zam oranı yavaş yavaş şekillendi. Milyonların heyecanlı bekleyişi sürerken fikir edinmek isteyen emekliler "Emekli maaş zammı 5 aylık enflasyon farkı kaç oldu", "2026 emekli maaşı ne kadar olacak" sorularına ağırlık veriyor.
Milyonların kaderi bu verilere bağlı... Türkiye İstatistik Kurumu bugün kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve emekliye yapılacak zam oranları 2026'da aşağı yukarı belli oldu. Emekli ve yakınları pürdikkat uzmanları dinlerken "Emekli maaş zammı 5 aylık enflasyon farkı kaç oldu" ve "2026 emekli maaşı ne kadar olacak" soruları deyim yerindeyse havada uçuşuyor.
Emekli maaş zammı 5 aylık enflasyon farkı kaç oldu?
TÜİK milyonların sabırsızlıkla beklediği enflasyon verilerini açıklandı. ÜFE ve TÜFE oranları saat 10.00'da ilan edildi ve 5 aylık enflasyon rakamları bu sayede hesaplandı. 5 aylık enflasyon emekli için yüzde 11 oldu.
2026 emekli maaşı ne kadar olacak?
Emeklinin aralık ayında gelecek enflasyon oranları sonrası maaşı belli olacak. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasımda Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 1,31 artacağını tahmin etti. Bu beklenti tuttuğu takdirde emekliye maaş zam oranı yüzde 11,7 olur.