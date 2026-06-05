Emekli maaş zammı 5 aylık enflasyon farkı kaç oldu? Emekli maaşına ne kadar zam gelecek?
Türkiye'nin gözü bir kez daha enflasyon rakamlarında... Özellikle emekliler gelecek oranlara odaklanmış durumda... TÜFE oranlarının ilan edilmesi ile birlikte 5 aylık enflasyon farkı da belli olacak ve temmuz ayı öncesi emeklinin maaş zammı kısmen şekillenecek. Milyonlar şimdi "Emekli maaş zammı 5 aylık enflasyon farkı kaç oldu" sorusuna cevap arıyor.
Temmuz ayında emekliye zam yapılacak. En önemli verilerden biri olan mayıs ayı enflasyon rakamları bugün açıklanıyor. Yüzde 14,64 olan enflasyon farkının artıp artmayacağı merak edilirken emekliler sabahtan bu yana "Emekli maaş zammı 5 aylık enflasyon farkı kaç oldu" sorusunu yöneltiyor.
Emekli maaşına ne kadar zam gelecek?
Emekliler 6 aylık enflasyon farkına göre maaş zammı alacak. TÜİK mayıs ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00'da ilan edecek ve bu rakamlar sonrası emeklinin maaş zammı az çok şekillenecek.
4 aylık enflasyon farkına göre emekliler yüzde 14,64 zam alacak.
AA Finans'ın beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin mayısta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,65 oldu. Ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,20 ile yüzde 2,35 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,65) nisanda yüzde 32,37 olan yıllık enflasyonun mayısta yüzde 32,53'e çıkacağı tahmin ediliyor.