Emekli maaş zammı 5 aylık enflasyon farkı kaç oldu? Emekli maaşına ne kadar zam gelecek?

Temmuz ayında emekliye zam yapılacak. En önemli verilerden biri olan mayıs ayı enflasyon rakamları bugün açıklanıyor. Yüzde 14,64 olan enflasyon farkının artıp artmayacağı merak edilirken emekliler sabahtan bu yana "Emekli maaş zammı 5 aylık enflasyon farkı kaç oldu" sorusunu yöneltiyor.