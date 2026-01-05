EMEKLİ MAAŞ ZAMMI OCAK 2026: Emekli 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Emekli maaşı zam oranı kaç oldu?
Emeklinin gözü enflasyon rakamlarında... TÜİK'in açıklayacağı aralık ayı enflasyon oranları sonrası 6 aylık fark belli olacak ve bu da emeklinin maaşına yansıtılacak. Milyonlar deyim yerindeyse TÜİK'in ağzının içine bakarken "Emekli 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu", "Emekli maaşı zam oranı kaç oldu" sorusu günde damga vurmuş durumda...
Ocak ayı emekli ve memur için zam ayı demek. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon oranlarını kamuoyu ile paylaşacak. 6 ay boyunca gelen oranlar toplanacak ve zam şekillenecek.
Uzmanlar emekliye yapılacak zam oranları hakkında fikir beyan ederken bugünün en çok yöneltilen soruları "Emekli 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu", "Emekli maaşı zam oranı kaç oldu" oluyor.
Emekli 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon oranlarını saat 10.00'da açıklayacak. Yapılan hesaplamalar sonrası emekli 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak.
SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin 5 aylık enflasyon farkı yüzde 11,20 idi.
Emekli maaşı zam oranı kaç oldu?
Yapılan ankete göre bu ay enflasyon oranının yüzde 0.96 olması bekleniyor. Uzmanların genel görüşü de SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 12 ile yüzde 13 arasında zam yapılacağı yönünde...
Öte yandan bu yıl da emekliye seyyanen zam beklenmiyor.