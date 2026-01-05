Ocak ayı emekli ve memur için zam ayı demek. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon oranlarını kamuoyu ile paylaşacak. 6 ay boyunca gelen oranlar toplanacak ve zam şekillenecek.

Uzmanlar emekliye yapılacak zam oranları hakkında fikir beyan ederken bugünün en çok yöneltilen soruları "Emekli 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu", "Emekli maaşı zam oranı kaç oldu" oluyor.