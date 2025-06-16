Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Temmuzda emekli ne kadar alacak? En düşük emekli maaşı kaç lira olacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dolar, faiz, enflasyon ve büyüme beklentilerini açıklandı. Emekliler için en önemli kısımların başında ise enflasyon geliyor. Temmuz ayında açıklanacak enflasyon rakamları ile birlikte emeklinin zam oranı belli olacak. Peki, verilere göre emekli zam oranı ve emekli maaşı ne kadar olacak?
Merkez Bankası, haziran ayı anket sonuçlarını açıkladı. Haziran 2025'e ait piyasa anketine göre yıl sonu enflasyon ve dolar/TL beklentisi düştü. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,35 iken, bu anket döneminde yüzde 29,86 oldu.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,06 iken, bu anket döneminde yüzde 24,56 oldu.
24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,77 iken, bu anket döneminde yüzde 17,35 olarak gerçekleşti.
Bu verilerin ardından emekliye yapılacak zam oranı merak edilmeye başlandı. Şimdi sıklıkla "Emekli maaşı zammı ne kadar olacak", "En düşük emekli maaşı kaç lira olacak" soruları geliyor.
Temmuzda emekli maaşı ne kadar olacak?
TCMB'nin raporunda yer alan beklenti gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine temmuz ayında yüzde 17 oranında zam yapılması bekleniyor.
En düşük emekli aylığının temmuz ayında 17.000–17.250 TL seviyelerinde olabileceği yönünde bir beklenti bulunuyordu. Ancak bu öngörü, bazı çevrelerce düşük bulunduğu gerekçesiyle eleştirilmişti.
Mevcut enflasyon verileri ve yasal çerçeve dikkate alındığında, temmuz ayında yalnızca enflasyon farkının yansıtılması ve ek bir düzenleme yapılmaması durumunda, en düşük emekli aylığının bu beklentinin dahi altında kalması bekleniyor.