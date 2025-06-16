Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Temmuzda emekli ne kadar alacak? En düşük emekli maaşı kaç lira olacak?

Merkez Bankası, haziran ayı anket sonuçlarını açıkladı. Haziran 2025'e ait piyasa anketine göre yıl sonu enflasyon ve dolar/TL beklentisi düştü. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,35 iken, bu anket döneminde yüzde 29,86 oldu. 1 | 3

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,06 iken, bu anket döneminde yüzde 24,56 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,77 iken, bu anket döneminde yüzde 17,35 olarak gerçekleşti. Bu verilerin ardından emekliye yapılacak zam oranı merak edilmeye başlandı. Şimdi sıklıkla "Emekli maaşı zammı ne kadar olacak", "En düşük emekli maaşı kaç lira olacak" soruları geliyor. 2 | 3