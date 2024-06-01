Emekli maaşları ne kadar olacak, asgari ücrete ara zam olacak mı? SGK uzmanı oran vererek açıkladı SSK, Bağ-kur emeklileri ve asgari ücretliler temmuz zammı gündemini takip ediyor. Emekliler şimdiden yüzde 18,72'lik zammı almış oldu. "Emekli maaşları ne kadar olacak? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? En düşük emekli aylığında artış olacak mı?" sorularının yanıtları araştırılıyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli zam oranlarını hesapladı ve asgari ücrete zam tahminini paylaştı.

Milyonlarca emekli, temmuz ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ederken asgari ücretliler de ara artış olup olmayacağını merak ediyor. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 4 aylık enflasyon farkı 18,72 olarak netleşti. Böylece emekliler nisan ayı itibarıyla yüzde 18,72 enflasyon farkını almış oldu. 1 | 9

Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,46 olarak hesaplandı. Açıklanacak olan mayıs ayı enflasyonuyla birlikte memur ve emeklilerin yılda 2 kez aldığı toplu sözleşme zammına ek olarak 5 aylık enflasyon farkı da belli olacak. 5 aylık enflasyon farkı 3 Haziran'da TÜİK tarafından açıklanacak olan mayıs enflasyonu sonrasında belirlenecek. 2 | 9

"Emekli maaşları ne kadar olacak? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? En düşük emekli aylığında artış olacak mı?" sorularının yanı sıra emekliye refah yapı verilip verilmeyeceği de merak konusu. 3 | 9