EMEKLİ, MEMUR ZAMMI: 5 aylık enflasyon farkı netleşti: Emekli ve memur Temmuz'da ne kadar zam alacak TÜİK Mayıs enflasyonunu açıkladı: Yüzde 3,37. 2024'ün beş ayında enflasyon yüzde 22,72 oldu. Emekli ve memura Temmuz'da yapılacak zam büyük oranda netleşmiş durumda. Kesin oran için Haziran enflasyonunun da açıklanması bekleniyor. Peki, Temmuz 2024'te memur ve emekli ne kadar zam alacak? En düşük emekli maaşı ne kadara yükselecek? İşte milyonların beklediği emekli ve memur zammında son durum...

Türkiye’de 10 milyon 331 bin 697 SSK’lı, 715 bin 100 Bağ-Kurlu, 2 milyon 304 bin 714 Emekli Sandığı’ndan olmak üzere toplam 15 milyon 351 bin 511 kişi emeklilik, malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı (pasif sigortalı) alıyor. 1 | 10

Enflasyonist ortam sabit gelirlinin refahını her gün kemirirken, SGK (4a), Bağ-Kur (4b) ve Emekli Sandığı (4c) emeklileri Temmuz ayında yapılacak zammı dört gözle bekliyor. 2 | 10

BEŞ AYLIK ENFLASYON YÜZDE 22,72 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak enflasyonunu yüzde 6,70, Şubat enflasyonunu yüzde 4,53, Mart enflasyonunu yüzde 3,16, Nisan enflasyonunu ise yüzde 3,18 olarak açıklamıştı. Mayıs enflasyonunun yüzde 3,37 gelmesiyle birlikte 2024’ün ilk beş ayında enflasyon yüzde 22,72'ye yükseldi.



Emekli zammı için Mayıs enflasyonunun açıklanmasıyla geriye tek veri kaldı. O da Haziran enflasyonu. Altı aylık enflasyonun yüzde 25-26 bandında çıkması bekleniyor. 3 | 10