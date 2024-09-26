Emekli olmak için en iyi zamanı açıkladı: Aylıklarda ciddi düşüş yaşanacak
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun emekliliği hak edip çalışmayı sürdürenlerin yaşadığı kafa karışıklığına ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı. “Bu yıl emekli olmalı mıyım”, “Hangi ay emekli olmalıyım” gibi sorulara açıklık getiren Erdursun, 2024’te emekli olmanın 2025’e kıyasla avantajlarını anlattı. Özgür Erdursun "Hızlı karar vermeyin" uyarısıyla paylaşımını sonlandırdı.
Sosyal Güvenlik Uzmanı, iktisatçı Özgür Erdursun emeklilik planı yapanları uyardı.
Emekliliği hak edip emekli olmayanların ciddi kafa karışıklığı yaşadığını ifade eden Erdursun, 2025 ve sonrasında emekli olacakların yaşayacağı kaybı ayrıntılı şekilde anlattı.
X (Twitter) hesabından konuya ilişkin uzunca bir mesaj paylaşan Erdursun, 2025 ve sonrasına emeklilik müracaatı yapacakların mevcut sistemde bir düzenleme olmazsa emekli aylıklarında ciddi düşüşler yaşayacaklarını söyledi.
Erdursun, kafasında “2024’te emekli olayım mı”, “Emekli olmalıysam hangi ay olmalıyım”, “Emekli maaşında maksimum faydayı nasıl elde edebilirim” gibi sorular bulunanlara yanıt verdi.