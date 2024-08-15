Emekli promosyon kampanyalarında yarış kızıştı: En yüksek promosyon veren banka belli oldu Emekli banka promosyon ücretleri ağustos ayında da gündemde. Emekli maaşlarına yapılan zamla birlikte bankalar arası emekli promosyon yarışını hızlandırdı. Bankalar emekli promosyonlarını güncellerken tutar, 20 bin TL'ye dayandı. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? En fazla emekli promosyonu veren banka hangisi? Emekli banka promosyonu şartları neler?

Emekli banka promosyon ücretlerinin ağustos itibarıyla güncellenmesiyle birlikte, hangi bankanın ne kadar promosyon vereceği ve promosyon başvurularının nasıl yapılacağı, emekli olan yüz binlerce vatandaşın gündeminde. Emekli maaşına temmuz zammı ve en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılmasıyla bankalar arası emekli promosyon yarışı da kızıştı. 1 | 10

Hürriyet yazarı Noyan Doğan'ın yazısına göre, bugün emekli maaşına göre bankaların ödedikleri promosyon tutarı 18 bin liralara kadar çıkıyor. Kimi bankalar fatura ödeme talimatı verilmesi, kredi kartı kullanılması ve bir emekliyi daha aynı bankadan maaş almaya ikna edilmesi gibi şartlarla promosyon tutarlarını 20 bin liralara kadar çıkartıyor. 2 | 10

Emekli banka promosyonu almanın şartları Peki, hangi banka, ne kadar promosyon ödüyor ve şartlar neler? Hemen hemen tüm bankaların ortaya koyduğu şart aynı; 3 yıl boyunca emekli maaşının bankadan alınacağının taahhüt edilmesi. Yeni promosyon tutarlarından yararlanmak için son tarih ise 31 Ağustos. SSK ve Bağ-Kur emeklileri SGK’ya başvurarak ya da e-Devlet üzerinden emeklilik başvuru işlemleri sırasında promosyon ödemesi alacakları bankayı tercih edebiliyorlar. Memur emeklileri de aynı işlemi yapıyor. İşte banka banka emekli promosyon tutarları... 3 | 10