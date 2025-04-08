Emekli promosyonları 2025: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Milyonlarca emekli, bankaların emekli promosyon kampanyalarını ilgiyle takip ediyor. Bankalar da 2025 Nisan ayı promosyon kampanyalarını güncelledi. Bazı bankaların emekli maaş müşterilerine özel verdiği nakit promosyon tutarları 15 bin TL'yi buluyor. Ek promosyonlarla birlikte bu tutar daha da katlanabiliyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte bankaların emekli maaş müşterilerine özel verdikleri promosyon tutarları...

20 bin TL ve üzeri maaş alanlar ise 12 bin TL nakit promosyon desteği veriyor.

15 bin TL - 19 bin 999 TL arası maaş alanlar 10 bin TL,

10 bin TL - 14 bin 999 TL arası maaş alanlar 8 bin TL,

Vakıfbank

Banka, 1 aylık emekli maaş tutarı 10 bin TL’ye (10 bin TL hariç) kadar olan emeklilere 3 yıl için toplam 5 bin TL,

10 bin TL - 15 bin TL (15 bin TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8 bin TL,

15 bin TL - 20 bin TL (20 bin TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10 bin TL,

20 bin TL daha fazla olanlara ise 3 yıl için toplam 12 bin TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapıyor.