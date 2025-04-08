Emekli promosyonları 2025: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
Bankaların emekli promosyon kampanyalarını milyonlarca emekli yakından takip ediyor. Nisan ayıyla birlikte bankalar 2025 Nisan ayı promosyon kampanyalarını güncelledi. Bazı bankalar, emekli maaş müşterisi olmayı taahhüt eden emeklilere 15 bin TL'ye varan nakit promosyon desteği veriyor. Kimi bankaların promosyon tutarı ek avantajlarla birlikte daha da katlanıyor. Peki, hangi banka emeklilere kadar promosyon desteği veriyor? İşte banka banka promosyon destek tutarları...
Milyonlarca emekli, bankaların emekli promosyon kampanyalarını ilgiyle takip ediyor. Bankalar da 2025 Nisan ayı promosyon kampanyalarını güncelledi. Bazı bankaların emekli maaş müşterilerine özel verdiği nakit promosyon tutarları 15 bin TL'yi buluyor. Ek promosyonlarla birlikte bu tutar daha da katlanabiliyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte bankaların emekli maaş müşterilerine özel verdikleri promosyon tutarları...
İş Bankası
İş Bankası, 0 - 9 bin 999 TL arası maaş alanlar emeklilere 5 bin TL,
10 bin TL - 14 bin 999 TL arası maaş alanlar
8 bin TL,
15 bin TL - 19 bin 999 TL arası maaş alanlar
10 bin TL,
20 bin TL ve üzeri maaş alanlar ise 12 bin TL nakit promosyon desteği veriyor.
Ek taahhütlerşe birlikte, 2 bin TL daha ek promosyon avantajı elde edilebiliyor.
Vakıfbank
Banka, 1 aylık emekli maaş tutarı 10 bin TL’ye (10 bin TL hariç) kadar olan emeklilere 3 yıl için toplam 5 bin TL,
10 bin TL - 15 bin TL (15 bin TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8 bin TL,
15 bin TL - 20 bin TL (20 bin TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10 bin TL,
20 bin TL daha fazla olanlara ise 3 yıl için toplam 12 bin TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapıyor.
Denizbank
Banka, emekli maaş promosyonu için 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emeklilere özel nakit promosyon desteği sunuyor.
0 - 9 bin 999 TL arası maaş alanlar emeklilere 5 bin TL,
10 bin TL - 14 bin 999 TL arası maaş alanlar
8 bin TL,
15 bin TL - 19 bin 999 TL arası maaş alanlar
10 bin TL,
20 bin TL ve üzeri maaş alanlar ise
12 bin TL nakit promosyon ödemesi yapıyor.
Ek taahhütlerle birlikte bu tutarla daha da artabiliyor.