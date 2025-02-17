Emekli promosyonları 40 bin liraya çıkabilir! İşte bekleyene kazandıracak tarih

En düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükselirken, SGK ile yeni bir anlaşmaya hazırlanan bankalar da emekli promosyonlarını güncelledi. Bu durumda SSK, Bağkur ve memur emeklilerine 40 bin liraya kadar promosyon ödemesi yapılabilir. 1 | 6

Öte yandan yıl başı zamlarının ardından özel bankalar emekli promosyonlarını 25 bin liraya kadar, kamu bankaları ise 27 bin liraya kadar yükseltmişti. Ancak mart ayında bankalarla SGK arasında gerçekleşecek yeni protokol promosyon ödemelerini bu rakamların üstüne taşıyabilir. 2 | 6

Sputnik'te yer alan habere göre; şu anda 19 kamu ve özel banka ile SGK arasındaki mevcut promosyon anlaşmasının yenilenmesi gündemde. 3 | 6