Emekli promosyonları güncellendi: Banka banka güncel tutarlar ne kadar oldu?
Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zammın ardından, gözler emekli ve memur maaşlarına çevrildi. Yeni yılda emekli maaşlarına yapılacak zamlar ve kök maaş düzenlemeleri gündemdeki yerini korurken, bankaların da promosyon ödemeleri güncellenmeye devam ediyor. Bazı bankaların promosyon ödemeleri, emekli maaşlarının üzerinde seyretmesi dikkat çekiyor.
VakıfBank
VakıfBank, maaşını bankasına taşıyan SGK emeklilerine 12.000 TL'ye kadar promosyonun yanı sıra, Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerden aylık 1.000 TL’ye kadar (yılda toplam 12.000 TL) nakit ödeme fırsatı sunuyor. Maaş aralığına göre verilen promosyonlar şu şekilde:
10.000 TL’ye kadar: 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL arası: 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL arası: 10.000 TL
20.000 TL ve üstü: 12.000 TL
Halkbank
Halkbank, 3 yıl boyunca maaşını banka aracılığıyla almayı taahhüt eden emeklilere 12.000 TL’ye kadar promosyon veriyor. Maaş aralıklarına göre promosyonlar:
10.000 TL - 14.999,99 TL: 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Yapı Kredi
Yapı Kredi, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden emeklilere 18.000 TL’ye kadar promosyon veriyor. Maaş aralıklarına göre:
9.999 TL’ye kadar: 9.250 TL
10.000 TL - 14.499 TL arası: 13.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası: 15.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 18.000 TL
Garanti BBVA
Garanti BBVA, emekli maaşına göre aşağıdaki promosyonları sunuyor:
10.000 TL’ye kadar: 6.250 TL
10.000 TL - 15.000 TL arası: 10.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL arası: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL