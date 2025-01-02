Emekli promosyonu ne kadar oldu? İşte bankaların 2025 emekli promosyonları

Emekliler promosyon sorgulamalarına başladı. Gözler aylıklara gelecek zam için gözler 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon verilerinde. Öte yandan bankalar da yeni yılla birlikte emekli promosyonlarını güncellemeye başladı. Hem kamu hem özel bankalarda ödemeler 24 bin liraya kadar yükseldi. 1 | 12

Emekli promosyonu en yüksek ne kadar? Bankalar, maaşı taşıma taahhütü karşılığında yılda bir kereye mahsus olmak üzere emeklilere promosyon ödüyor. En düşük emekli maaşının 15 bin liraya çıkması beklenirken, bankaların emekli promosyonlarında son rakamlar şöyle: 2 | 12

Kamu bankaları: 18.000 - 22.000 TL Özel bankalar: 20.000 - 24.000 TL Katılım bankaları: 15.000 - 20.000 TL 3 | 12