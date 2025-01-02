Emekli promosyonu ne kadar oldu? İşte bankaların 2025 emekli promosyonları
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı yarın açıklanacak aralık enflasyonunda. Bu rakamla birlikte emeklinin zam oranı da netleşecek. Bankalar ise emeklilere yönelik promosyonları güncelliyor. Emekli promosyonlarında tutarın 24 bine kadar çıktığı öğrenildi. İşte emekliye en çok promosyon veren banka...
Emekliler promosyon sorgulamalarına başladı. Gözler aylıklara gelecek zam için gözler 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon verilerinde. Öte yandan bankalar da yeni yılla birlikte emekli promosyonlarını güncellemeye başladı. Hem kamu hem özel bankalarda ödemeler 24 bin liraya kadar yükseldi.
Emekli promosyonu en yüksek ne kadar?
Bankalar, maaşı taşıma taahhütü karşılığında yılda bir kereye mahsus olmak üzere emeklilere promosyon ödüyor. En düşük emekli maaşının 15 bin liraya çıkması beklenirken, bankaların emekli promosyonlarında son rakamlar şöyle:
Kamu bankaları: 18.000 - 22.000 TL
Özel bankalar: 20.000 - 24.000 TL
Katılım bankaları: 15.000 - 20.000 TL
Emekli banka promosyonu nasıl alınır?
Emekliler promosyon alacakları bankalara maaşlarını 3 adımda taşıyabiliyor;
1. adımda banka seçiliyor.
2. adımda ya bankadan ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılıyor.
3. adımda 3 yıllık taahhüt sözleşmesi imzalanıyor.