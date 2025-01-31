Emekli promosyonunda kritik süreç: Milyonların gözü burada, görüşmeler başlıyor
Milyonlarca emekliyi doğrudan ilgilendiriyor... Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli promosyonları için bankalarla masaya oturuyor. Görüşmeler bu hafta başlıyor. Mart ayında sonuçlanacak görüşmelerin ardından emekli promosyonlarında tavan yükselecek. Peki emekli promosyonları 2025'te ne kadar olacak? Halihazırda bankaların emekli promosyonları ne kadar? En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?
2025’in ilk altı ayı için beklediğini alamayan emeklinin gelirini artıracak iki kalem bulunuyor.
Bunlardan biri Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesi, diğeri de bankaların ödediği promosyonlar.
Emekliye verilen bayram ikramiyesinde kamuoyunda beklenti yüksek. Bayram başına ödenen ikramiyenin 5 bin liraya çıkarılması gündemde. Bu durumda emekliler yıl da 10 lira bayram ikramiyesi alacak.
SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklisi 2025’in ilk altı ayı için yüzde 15,75 zam aldı. Memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 11,54 oldu.