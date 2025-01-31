Emekli promosyonunda kritik süreç: Milyonların gözü burada, görüşmeler başlıyor

2025’in ilk altı ayı için beklediğini alamayan emeklinin gelirini artıracak iki kalem bulunuyor. 1 | 23

Bunlardan biri Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesi, diğeri de bankaların ödediği promosyonlar. 2 | 23

Emekliye verilen bayram ikramiyesinde kamuoyunda beklenti yüksek. Bayram başına ödenen ikramiyenin 5 bin liraya çıkarılması gündemde. Bu durumda emekliler yıl da 10 lira bayram ikramiyesi alacak. 3 | 23