Emekli promosyonunda yarış kızıştı: Tutar 30 bin TL'ye dayandı
Yeni yılla birlikte müşteri portföyünü büyütmek isteyen bankalar, emeklilere yönelik maaş promosyonlarını yukarı çekti. Bankalar arası rekabetin hız kazanmasıyla birlikte toplam promosyon tutarları 30 bin TL sınırını aşarken, emekliler 'en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?' sorusunun cevabını arıyor. İşte banka banka emekli promosyonları...
Yeni yılla birlikte müşteri pörföyünü genişletmeye çalışan bankalar, emeklilere yönelik maaş promosyonlarını artırırken rakam 30 bin lirayı aştı.
Bankalar arası rekabette yarış kızışırken, emekliler en yüksek promosyon hangi bankada merak ediyor.
İşte bankaların emekli promosyonlarında son tutarlar...
ING
Emekli maaşını ING’ye taşıyana ek koşulsuz 15 bin TL’ye varan nakit ve toplamda 28 bin TL'ye varan emekli maaş promosyonu sunuluyor.
TEB
Emekli maaşını TEB'e taşıyıp, 36 aylık müşteri olma sözü verene banka 12 bin TL'ye ek 9 bin TL promosyonla toplamda 21 bin TL'ye varan emekli promosyonu veriyor.
GARANTİ BBVA
Emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyan emeklilere, 1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında toplamda 25 bin TL’ye varan promosyon ve ödül sunuluyor.
Kampanya kapsamında 15 bin TL’ye kadar nakit promosyonun yanı sıra; Bonus Kart veya Paracard ile 2 bin TL harcamaya 6 bin TL, 2 bin TL Avans Hesap harcamasına 2 bin TL ve yeni sigorta poliçesine 2 bin TL olmak üzere 10 bin TL’ye varan bonus kazanılabiliyor.
AKBANK
SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını Akbank’a taşıyıp 3 yıl taahhüt verdiklerinde 15 bin TL’ye varan promosyon alabiliyor.
VAKIFBANK
Vakıfbak'ta emekli maaş tutarına göre 3 yıl için peşin ve nakit promosyon şöyle yapılıyor:
10 bin - 14.999 TL maaş alanlara 8 bin TL,
15 bin - 19.999 TL maaş alanlara 10 bin TL,
20 bin TL ve üzeri maaş alanlara 12 bin TL promosyon.
HALKBANK
Maaş tutarına göre ödenecek promosyonlar şöyle:
10 bin - 14.999 TL: 8 bin TL
15 bin - 19.999 TL: 10 bin TL
20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL promosyon.
YAPI KREDİ
Promosyon taahhütnamesi imzalanması sonrası, ek koşul olmadan maaş tutarına göre 6 bin 250 TL - 15bin TL arasında promosyon ödeniyor.
QNB FİNANSBANK
Emekli maaşınıQNB’ye taşıyan ve 3 yıl taahhüt veren emeklilere 31 bin TL’ye varan emeklilik promosyonu sunuluyor. Maaşın ilk kez hesaba yatmasıyla birlikte 20 bin TL’ye varan koşulsuz nakit promosyon, 2 yeni otomatik fatura ödeme talimatı ile 3 bin TL ek nakit promosyon veriliyor.
DENİZBANK
Emekli maaşını DenizBank’a taşıyanlara 12 bin TL’ye varan nakit promosyonun yanı sıra; yeni hesap açan, 3 yıl taahhüt veren ve Kredili Mevduat Hesabı, otomatik fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 15 bin TL’ye varan ek promosyon sunuluyor.