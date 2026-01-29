Emekli promosyonunda yarış kızıştı: Tutar 30 bin TL'ye dayandı

GARANTİ BBVA

Emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyan emeklilere, 1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında toplamda 25 bin TL’ye varan promosyon ve ödül sunuluyor.

Kampanya kapsamında 15 bin TL’ye kadar nakit promosyonun yanı sıra; Bonus Kart veya Paracard ile 2 bin TL harcamaya 6 bin TL, 2 bin TL Avans Hesap harcamasına 2 bin TL ve yeni sigorta poliçesine 2 bin TL olmak üzere 10 bin TL’ye varan bonus kazanılabiliyor.