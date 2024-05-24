EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI: AK Partili bazı vekiller teklif etti ama reddedildi (Emekli zammında son durum)

Türkiye’de 10 milyon 331 bin 697 SSK’lı, 715 bin 100 Bağ-Kurlu, 2 milyon 304 bin 714 Emekli Sandığı’ndan olmak üzere toplam 15 milyon 351 bin 511 kişi emeklilik, malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı (pasif sigortalı) alıyor.

1 | 12