EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI: AK Partili bazı vekiller teklif etti ama reddedildi (Emekli zammında son durum)
Emekli ve memurun gözü Temmuz ayında yapılacak zam oranında... AK Parti'de seçim sonuçlarının istişare edildiği toplantılar tamamlanırken görüşmelerde Temmuz ayında emeklilere enflasyonun üzerinde zam yapılmasının da önerildiği ortaya çıktı. Kulislere yansıyan bilgilere göre; bu teklif “Hangi kaynakla yapacaksınız" gerekçesiyle reddedildi. İşte emekliye yapılacak temmuz zammında son gelişmeler...
Türkiye’de 10 milyon 331 bin 697 SSK’lı, 715 bin 100 Bağ-Kurlu, 2 milyon 304 bin 714 Emekli Sandığı’ndan olmak üzere toplam 15 milyon 351 bin 511 kişi emeklilik, malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı (pasif sigortalı) alıyor.
Bu nedenle emekli, malullük, ölüm aylığı ve dul, yetim maaşı alan milyonların gözü Temmuz ayında yapılacak zam oranında...
TÜİK 2024’ün ilk dört ayı için enflasyonu yüzde 18,72 olarak açıklamıştı.
SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) ve Emekli Sandığı’ndan (4c) emekli olanlar için bu oran Mayıs ve Haziran enflasyonuyla birlikte kritik…